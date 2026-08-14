Selvaggia Lucarelli contro Sigfrido Ranucci, la rivelazione sulla recensione del libro e accuse al giornalista

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter, ha sostenuto che Sigfrido Ranucci si sarebbe autorecensito il proprio libro, La Scelta, su Amazon, usando un nome falso. Il personaggio Tv ha definito la recensione (poi cancellata) “ingenua e traboccante di entusiasmo”.

Selvaggia Lucarelli e la recensione di Ranucci

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter su Substack “Vale tutto”, ha scritto che Ranucci avrebbe fatto una recensione al suo stesso libro.

Nel commento del testo, Lucarelli ha sottolineato come il giornalista abbia definito il libro “un capolavoro sulla lotta quotidiana per libertà di informazione“, un “romanzo dei nostri tempi”, una lettura “appassionante, che contiene diversi piani narrativi, tra il rigore delle inchieste, il dietro le quinte, parti intimistiche, con punte altamente emozionanti commoventi”.

ANSA

L’ex giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato che la recensione sarebbe poi stata cancellata “ma non prima che altri colleghi di Report facessero in tempo a leggerla e condividerla” e ha descritto il commento come “ingenuo e traboccante di entusiasmo”.

La recensione, nonostante fosse stata firmata da Emilio Cresci, prima dell’eliminazione del contenuto avrebbe reso visibile “il nome utente dell’account Amazon” che sarebbe stato appunto quello del conduttore di Report: Sigfrido Ranucci.

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Ranucci

Su X Selvaggia Lucarelli ha inoltre ammesso che “sul conduttore ho sempre avuto molte riserve umane e professionali, ma sul suo caso è diventato quasi impossibile ragionare senza essere arruolati in una tifoseria”.

“Da una parte c’è chi continua a considerarlo un eroe intoccabile, dall’altra chi usa il caso Lavitola per demolire in blocco lui e Report”, ha precisato il personaggio televisivo.

“Io ho provato a guardare alle zone d’ombra senza dimenticare il valore di molte cose che ha fatto. Perché Ranucci negli anni è diventato un simbolo – ha aggiunto – ma quando il simbolo diventa intoccabile, succede che errori, opacità e rapporti discutibili smettono di essere guardati con la stessa severità che lui pretende dagli altri”.

Selvaggia Lucarelli sulla conduzione di Report

Selvaggia Lucarelli ha evidenziato che Report, negli anni di conduzione di Ranucci, ha portato avanti inchieste di valore, ma ci sono stati anche episodi o servizi che hanno fatto discutere o che si sono poi rivelati falsi.

Tra questi cita la visita nel ranch di Cipriani e Minetti e il caso Maria Rosaria Boccia con la messa in onda dell’audio della telefonata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie.

Lucarelli ha quindi invitato i lettori a ricordarsi che “Report non è la Bibbia e Ranucci non è Dio” e che questa costruzione del “mito” è servita ad alimentare il personaggio Ranucci, fino all’epilogo con il caso Lavitola.