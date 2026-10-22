Selvaggia Lucarelli contro Vespa per i toni con Sabrina Brizzola a Porta a Porta: "Poi spaccano le vetrine"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, coordinatrice dell’Unione degli Universitari, si è acceso lo scontro nello studio di Porta a Porta. Un botta e risposta che ha visto il conduttore rivolgersi alla più giovane puntando il dito sulla sua “poca preparazione”. Lo scambio di dati, in merito all’abbandono scolastico, passa in secondo piano rispetto all’atteggiamento dimostrato dal conduttore, che viene fortemente criticato da diversi nomi noti, come Selvaggia Lucarelli e Fiorella Mannoia, che si schierano al fianco di Brizzola.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

Sullo scontro in televisione tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, la ventiquattrenne coordinatrice dell’Unione degli Universitari, è intervenuta Selvaggia Lucarelli.

Pubblicando su X il momento nel quale il conduttore si rivolge alla sua ospite più giovane, la giornalista scrive: “Ci mancava Bruno Vespa. Liscia il pelo ai potenti ma con questa ragazza schiena drittissima eh. Poi dicono che i giovani spaccano le vetrine“.

Su Instagram aggiunge poche parole, riferendosi a Vespa come “l’immancabile”.

Cosa è successo da Bruno Vespa

Il commento di Lucarelli fa riferimento a quanto accaduto nello studio di Porta a Porta, nel quale era stata invitata come ospite Sabrina Brizzola, coordinatrice dell’Unione degli Universitari.

La giovane, 24 anni, stava parlando del tasso di abbandono scolastico. Il conduttore la interrompe per dire: “Visto che lei è informata, la prego di vedersi le statistiche”. A quel punto la giovane cerca di interloquire per proseguire il discorso, ma Bruno Vespa le chiede di non farlo.

“C’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Noi siamo con un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione Europea”, dichiara il conduttore. Poi, rivolgendosi ai giovani in generale, chiede loro di documentarsi quando parlano.

La risposta di Brizzola

La risposta della coordinatrice dell’Unione degli Universitari arriva mentre il programma manda già i titoli di coda. Chiede di rispondere e spiega che l’Italia è l’unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari.

Chiede, di fronte a questo dato: “Se qualcuno vuole confutarmi, sono contenta di ascoltare. Le borse di studio non vengono coperte, le università vengono definanziate”.

Il video viene ricaricato online da diversi protagonisti, da Brizzola a Selvaggia Lucarelli. Tra i tanti commenti a sostegno della giovane coordinatrice c’è quello di Fiorella Mannoia: “Perché questo piglio non lo usi mai con gli adulti che intervisti? Bullo!”.