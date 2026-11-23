Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Selvaggia Lucarelli è prontamente intervenuta con un primo commento a caldo sul documentario Netflix Chiara, la nuova opera sull’influencer Chiara Ferragni arrivata dopo l’inchiesta sul Pandoro-Gate. L’opinionista ha affidato la sua riflessione ai suoi social: “Si preparava da tempo alla scontata operazione ‘la mia verità'”, ha scritto Lucarelli, per poi aggiungere: “Dicendo che però è cambiata. Come no”.

Selvaggia Lucarelli commenta il documentario Netflix “Chiara”

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli ha commentato il documentario Chiara, uscito lunedì 23 novembre sulla piattaforma Netflix. L’opinionista ha affidato il suo pensiero alle storie Instagram. Lucarelli, riferendosi ai produttori, ha precisato di aver rifiutato la proposta di “partecipare all’operazione diventando una sorta di controcanto o antagonista“.

“Non mi interessava per svariate ragioni che a questo punto vi racconterò”, scrive Selvaggia Lucarelli, che quindi mantiene la promessa e rivela i motivi che le hanno fatto declinare l’offerta.

“Se Ferragni fosse cambiata”, spiega Lucarelli, “non avrebbe aspettato di trasformare nell’ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini malati e perdita di reputazione“.

Nell’ultima parte della sua nota pubblicata nelle storie Instagram, quindi, Selvaggia Lucarelli rende pubblico il suo personale verdetto sul documentario.

La critica contro l’approccio di Chiara Ferragni alla vicenda

Secondo Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni “ha passato tre anni a sottrarsi alle domande dei veri giornalisti”, ma anche “a dire che avevano frainteso i consumatori” e a sostenere, inoltre, che lei fosse in buona fede.

Alla fine dei conti, sempre secondo Lucarelli, Ferragni “si preparava da tempo alla scontata operazione ‘la mia verità’ tramite l’ennesimo documentario su piattaforma, dicendo che però è cambiata. Come no“.

“Non ha mai voluto incontrarmi”

Un’argomentazione più ampia è comparsa, infine, sulla newsletter Vale Tutto su Substack. Selvaggia Lucarelli, ricordiamo, nel 2024 ha pubblicato il suo libro Il vaso di Pandoro in cui ha riportato la sua inchiesta sul Pandoro-Gate. Nella sua newsletter, l’opinionista aggiunge alcuni dettagli.

In primo luogo, Lucarelli non nasconde che le sarebbe piaciuto “incontrarla per spiegarle che il mio lavoro e un’inchiesta non erano cose personali, ma in forma privata”, ma “lei non ha mai voluto”. Poi precisa di non averla intenzionalmente invitata nel suo podcast e di aver rifiutato un confronto con l’influencer a favore di telecamera.

Poi aggiunge di aver intuito che Chiara Ferragni stesse preparando un documentario quando in tribunale, il giorno della sentenza, ha notato “qualcuno che la stava riprendendo con il cellulare“. Da quel momento è maturato il sospetto che “dietro al silenzio ci fosse lei che si stava riprendendo con un cellulare per poi usare tutto per un docu. E infatti”, conclude Selvaggia Lucarelli.