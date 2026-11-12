Selvaggia Lucarelli critica Pierluigi Diaco dopo le parole a BellaMa', "Rai usata per propria autoassoluzione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Selvaggia Lucarelli ancora contro Pierluigi Diaco. Dopo la sua inchiesta che ha portato la Rai ad avviare un’indagine interna sul comportamento del conduttore di BellaMa’, è tornata sul caso criticando quanto detto da Diaco nell’ultima puntata del programma di Rai2: “Ha usato la Rai per mettere in scena la propria autoassoluzione”. Il conduttore ha parlato di “cuore spezzato” e si è definito un “servitore” dell’azienda e un “soldato”.

Selvaggia Lucarelli critica Pierluigi Diaco

“Diaco oggi ha usato la Rai per mettere in scena la propria autoassoluzione: ha coinvolto due bambini sordi nella promozione di una possibile nuova edizione, chiesto affetto al pubblico anziché scusa ai collaboratori, si è proclamato soldato obbediente e servitore della Rai”.

Così Selvaggia Lucarelli su Instagram critica quanto detto in onda da Pierluigi Diaco in risposta all’indagine interna avviata nei sui confronti dalla Rai. Scattata in seguito agli audio e alle testimonianze di alcuni ex concorrenti e collaboratori di BellaMa’ relativi al comportamento del conduttore.

ANSA

“Peccato confonda il servizio pubblico con quello personale”, attacca Lucarelli. “Infine ha salutato tutti urlando ‘Rai 2 la rete del buonumore!’. Chissà le risate del cast quando lo chiamava ‘Bestie!'”.

L’indagine interna della Rai

Nella giornata di mercoledì 11 novembre la Rai ha annunciato di aver avviato un’indagine interna “volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi” su Pierluigi Diaco e il suo programma BellaMa’.

A sollevare il caso proprio Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto e diffuso audio e testimonianze di ex collaboratori e concorrenti sui rapporti tra Diaco e chi lavora con lui al programma di Rai2. Racconti che parlano di atteggiamenti aggressivi del conduttore a telecamere spente e di un clima tossico all’interno del programma.

Le parole di Diaco a BellaMa’

Poco dopo la notizia dell’indagine avviata dalla Rai Pierluigi Diaco è andato in onda col suo programma, nel corso del quale ha espresso il suo stato d’animo parlando di “cuore spezzato”.

Il conduttore si è poi definito un “servitore” dell’azienda e un “soldato”, chiudendo con un riferimento a Dio: “Da soldato mi comporterò di conseguenza. Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare, e senza reagire. Perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo, che è Dio”.

Angela Melillo difende Diaco

Dalla parte di Diaco si schiera invece Angela Melillo, che ha pubblicato un video su Instagram per difendere il conduttore: “Desidero esprimere la mia più convinta stima, sì, per l’alta professionalità, per l’acume intellettuale, la profondità del pensiero e soprattutto la sensibilità che Pierluigi Diaco ha sempre dimostrato nella sua vita”.

L’ex ballerina del Bagaglino ha parlato di “attacchi furiosi e ignobili” a Diaco da parte “degli invidiosi, degli accidiosi e degli stupidi”.