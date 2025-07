Selvaggia Lucarelli delusa da Jovanotti per le parole su Gaza e Israele, "potrebbe dire cose intelligenti"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È discussione a distanza tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e il cantante Lorenzo Cherubini. Colui che in arte è noto come Jovanotti, dal palco di un grande concerto, si è dichiarato “tifoso della pace” di fronte a una bandiera della Palestina. Lucarelli ha criticato all’artista di non prendere una posizione più netta sul genocidio di Gaza e ha approfonditamente criticato sui social le parole sue e di molti altri intellettuali.

L’appello alla pace di Jovanotti

L’unico concerto di quest’estate, per Jovanotti, si è tenuto a Fusine, in provincia di Udine, in occasione del No Borders Festival.

Di fronte a lui un pubblico di oltre 5mila spettatori, alcuni dei quali hanno scelto di sventolare una bandiera della Palestina.

“Per entrambe le parti – ha commentato Jovanotti al microfono – non è una questione di tifoseria”.

Il cantante si è definito “tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua. È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita”.

Cherubini ha preferito astenersi dal parlare ulteriormente di Gaza: “Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. E siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente”.

“Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa. A noi, esseri umani, non so se ci accadrà, perché poi la guerra è forse una parte di noi imprescindibile, che c’è da sempre purtroppo, ma anche la pace c’è da sempre”: così si conclude il discorso del cantante.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Il discorso di Jovanotti è diventato ben presto virale sul web, ripostato anche sul seguitissimo profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli.

Quella di Lucarelli, però, più che una condivisione è una critica: “Anche le persone a cui vuoi bene, da sempre, da lontano, possono deluderti”.

Il cantante afferma di non aver nulla di intelligente da dire, la giornalista ribatte, al contrario, che “intelligente com’è, potrebbe dire cose intelligenti, con mezzi, pubblico e autorevolezza”.

“Si sta consumando un genocidio. Non si può essere pavidi. – scrive Lucarelli – E no, non è da entrambe le parti”.

Il silenzio su Gaza

La critica di Selvaggia Lucarelli non riguarda esclusivamente Jovanotti, ma è rivolta a tutti gli intellettuali.

“Di fronte a tutto questo – scrive riferendosi al genocidio di Gaza – non si può più parlare solo di pace”.

“Non ci si può più nascondere solo dietro la parola pace. Bisogna essere pacifisti e anticoloniali” prosegue.

Infine, è Roberto Saviano a essere citato nelle stories di Lucarelli, anch’egli secondo la collega colpevole di non aver preso posizione su quel che sta accadendo in Palestina.