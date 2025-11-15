Selvaggia Lucarelli e l'Ambrogino d'Oro "ai Carabinieri del caso Ramy" a Milano: la polemica

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Milano scoppia la polemica dopo l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, coinvolto nel controverso “caso Ramy”. Selvaggia Lucarelli interviene con una story ironica pubblicata sul proprio profilo Instagram, accendendo il dibattito sulla scelta del Comune nel conferire l’onorificenza.

Ambrogino d’Oro ai Carabinieri del caso Ramy

Tra i 42 riconoscimenti civici dell’Ambrogino d’Oro 2025, uno degli attestati di benemerenza sarà consegnato al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, coinvolto nel controverso inseguimento che portò alla morte di Ramy Elagml.

La scelta, sostenuta da una parte delle istituzioni e della politica come segnale di fiducia nelle Forze dell’Ordine, ha però riacceso la discussione pubblica, anche perché la vicenda giudiziaria non è mai stata completamente chiusa e il reparto era stato in passato criticato per il proprio operato.

ANSA Selvaggia Lucarelli ha criticato l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro da parte del Comune di Milano ai Carabinieri del caso Ramy

La commissione comunale ha voluto premiare “le presenze silenziose che si adoperano per il bene della città”, ma non sono mancate le voci contrarie, che hanno evidenziato l’opportunità di altre candidature, tra cui quella della volontaria Cecilia De Astis.

Selvaggia Lucarelli, l’ironia social per l’assegnazione

Alla notizia del riconoscimento, Selvaggia Lucarelli ha scelto la via dell’ironia, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: “Ormai l’Ambrogino d’oro è diventato una specie di certezza”, ha scritto a commento della foto della premiazione dei carabinieri “del caso Ramy”.

L’opinionista, con questo post, ha cercato di mettere in luce come il premio sia ormai percepito da parte dell’opinione pubblica come una consuetudine quasi automatica, svuotata del suo significato originario e sempre meno rappresentativa delle vere eccellenze cittadine.

Oltre ai Carabinieri, tra le altre realtà che riceveranno l’onorificenza dal Comune figurano la Scuola Militare Teulié, la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e la onlus People Saving People.

La cerimonia dell’Ambrogino d’Oro a Milano

La consegna delle civiche benemerenze avverrà come da tradizione il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, ma la discussione sulla lista dei premiati è destinata a proseguire.

Anche quest’anno la Commissione ha dovuto selezionare tra centinaia di candidature, privilegiando figure e realtà che “operano per il bene collettivo”. Tra i 42 nomi selezionati spiccano figure provenienti dal giornalismo, dalla musica, dal sociale e dallo sport.

Tra le medaglie d’oro, figurano Enrico Mentana, direttore del Tg La7, Fabio Tamburini del Sole 24 Ore, il poliziotto Christian Di Martino, la cantante Jo Squillo, e personalità del mondo medico come Paola Martinoni e Claudio Russo. La grande medaglia d’oro, massima benemerenza civica, è stata assegnata al FAI – Fondo Ambiente Italiano.