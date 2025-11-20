Selvaggia Lucarelli e le voci del contratto con Mediaset, la reazione di Milly Carlucci: "Me l'avrebbe detto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Milly Carlucci prende le difese di Selvaggia Lucarelli e afferma di non credere alle voci che la vorrebbero in direzione Mediaset. La conduttrice di “Ballando con le stelle” ha ricordato come il programma abbia sempre tutelato la giornalista, motivo per il quale non prevede “scossoni” nella giuria, affermando che in caso di addio Lucarelli l’avrebbe avvisata.

Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci ha parlato di Selvaggia Lucarelli in un’intervista per Gente, dicendo la sua a proposito dei rumors che raccontano di un presunto contratto “già pronto” per la giornalista a Mediaset.

La conduttrice di “Ballando con le Stelle”, in sintesi, ha mostrato tranquillità di fronte all’eventuale scenario, comunque a suo avviso non compatibile con il rapporto di fiducia ormai instaurato con Lucarelli.

“Io, insieme a tutto il team di Ballando con le stelle, abbiamo sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti” ha ricordato Carlucci. “Dai social, dall’azienda e da chiunque. L’abbiamo fatto perché stimiamo la sua intelligenza ed è stata una nostra personale scommessa”.

“Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l’avrebbe detto” ha affermato la conduttrice, ammettendo che in caso contrario potrebbe esserne sorpresa e dispiaciuta. “Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via tu saresti contento?” ha aggiunto.

La giuria non si tocca

Allo stesso tempo, Milly Carlucci si è detta convinta che la giuria del programma non debba cambiare: ognuno degli opinionisti, a suo avviso, porta qualcosa di peculiare, esprimendo il proprio punto di vista con autenticità.

“Ognuno fa il proprio show con l’onestà intellettuale delle loro opinioni” ha sottolineato. “Mariotto per esempio ha attraversato un brutto momento di difficoltà personale, ma noi ci siamo comportati da amici e gli siamo stati vicino”.

Il precedente rifiuto a Mediaset

Mentre le voci sul suo conto continuano a rincorrersi, val la pena ricordare che da parte di Selvaggia Lucarelli era già arrivato, in tempi recenti, un “no” a Mediaset, con l’azienda che aveva provato a ingaggiarla come opinionista per il Grande Fratello condotto da Simona Ventura.

La giornalista aveva spiegato che l’offerta era arrivata troppo tardi: in quella fase “Ballando con le Stelle”, nel quale è da anni giurata, era in procinto di iniziare. Accettare, quindi, avrebbe significato per lei mettere a rischio l’impegno preso con Rai 1.

Ciò non vuol dire che, con tempistiche diverse, l’esito della trattativa non sarebbe potuto essere diverso. Lucarelli, con approccio pragmatico, ha infatti ribadito di lasciare la porta aperta per eventuali future proposte, rassicurando che il dialogo con entrambe le reti resta possibile.