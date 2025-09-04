Selvaggia Lucarelli intervista Basciano, insulti a Sophie Codegoni e Procura e niente braccialetto elettronico

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Selvaggia Lucarelli ha intervistato Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti della ex, Sophie Codegoni, che non si è presentato in procura dove avrebbero dovuto rimettergli il braccialetto elettronico. Basciano sostiene di non indossarlo in seguito a una caduta in moto d’acqua a Mykonos in cui si è slogato una caviglia. E nell’intervista con Selvaggia Lucarelli, Basciano ha ribadito di non volersi mettere il dispositivo e ha avuto parole pesanti per la ex e per la procura stessa.

Selvaggia Lucarelli intervista Basciano

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter Vale Tutto, ha raccontato di aver contattato l’avvocato di Basciano proprio per chiedere spiegazioni rispetto al fatto che il deejay sia stato visto e fotografato in Grecia senza braccialetto elettronico.

E nel corso della telefonata con il legale, è intervenuto lo stesso Basciano per raccontare la sua versione dei fatti.

Alessandro Basciano

Basciano tra l’altro era stato convocato, il 2 settembre, dalla procura proprio per rimettere il braccialetto elettronico. E l’ex concorrente del Grande Fratello non si è presentato.

La caviglia slogata in Grecia

Nella chiacchierata con Selvaggia Lucarelli, Basciano ha raccontato di un incidente a Mykonos in seguito al quale, in ospedale, gli avrebbero tolto il dispositivo.

Il deejay ha detto di essere caduto in moto d’acqua e di essersi slogato una caviglia, per cui gli è stato messo e imposto di stare fermo 10 giorni.

Dieci giorni di prognosi che devono essere seguito poi da una nuova visita e dalla necessità di valutare lo stato dei tendini, dice Basciano.

La vicenda del braccialetto elettronico

Arrestato a novembre nell’ambito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, Basciano era tornato in libertà meno di due giorni dopo.

Successivamente, i giudici del Riesame avevano disposto il divieto di avvicinamento, misura poi confermata anche in Cassazione. L’applicazione del dispositivo elettronico, più volte rinviata per mancanza di apparecchi, era saltata al primo appuntamento per l’assenza del deejay.

Basciano si è presentato soltanto il 14 agosto, consapevole che un nuovo rifiuto gli sarebbe costato i domiciliari. Eppure, appena quattro giorni dopo, il 35enne risultava già senza braccialetto alle caviglie, come ha scritto anche Selvaggia Lucarelli all’inizio della sua newsletter.

Insulti alla procura e a Sophie Codegoni

E lo stesso Basciano ha detto alla Lucarelli di non avere alcuna intenzione di rimettersi il dispositivo: “Mettilo tu il braccialetto elettronico, io non me lo metto”.

L’ex gieffino ha poi insultato la procura di Milano (“è una m…”, ha detto) e non ha risparmiato attacchi nemmeno alla ex, Sophie Codegoni (definita “una falsa andata in tv per prendere due spicci”). Parole e attacchi pesanti Basciani li ha rivolti anche alla Lucarelli.

Secondo i giudici, i comportamenti di Basciano generano ansia e paura a Sophie Codegoni, al punto da influenzare la sua vita e le sue abitudini.

La donna ha, per altro, confermato di aver ricevuto insulti, minacce e atteggiamenti persecutori e, in generale, di avere paura.