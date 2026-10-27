Selvaggia Lucarelli ironizza su Leonardo Maria Del Vecchio e l'offerta per Il Fatto, "comprerà pure Travaglio"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Leonardo Maria Del Vecchio è sempre più intenzionato a comprare il Fatto quotidiano, nonostante i soci, da Marco Travaglio a Peter Gomez, hanno risposto che non sono interessati a cedere la propria quota e dunque di non voler aderire a una eventuale offerta pubblica di acquisto. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, firma del quotidiano, ironizzando sulle mire editoriali dell’imprenditore.

Selvaggia Lucarelli e l’ironia su Leonardo Maria Del Vecchio con battuta su Vannacci

Lucarelli, attraverso un articolo pubblicato proprio sul Fatto Quotidiano, ha analizzato, usando un’ampia dose di ironia, le mosse di Del Vecchio in riferimento alla volontà di comprare il quotidiano.

“Purtroppo, si sa, le dipendenze non si curano (al massimo si spostano) e il rampollo, ora, ha quella dello shopping compulsivo – scrive Lucarelli – Dunque, dopo aver acquistato Acqua Fiuggi, Boem, Twiga, il 30% del Giornale e l’80% di Editoriale Nazionale, ristoranti, immobili, quote di Leone Film group e così via, gli resta un patrimonio di 4,9 miliardi di dollari da spendere”.

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Ha quindi evidenziato che l’uomo d’affari sta provando a mettere le mani sul Fatto, “lasciando però invariati direttore e linea editoriale, sia chiaro”, aggiunge con sarcasmo Lucarelli, con tanto di vena spiritosa sull’acronimo LMDV “che, tra l’altro, al contrario di ciò che tutti pensano, è l’acronimo di “Lucido Meno Di Vannacci”.

Lucarelli: “Del Vecchio comprerà Travaglio e la sua casa”

“LMDV – prosegue Selvaggia – comprerà Il Fatto, ma anche le tipografie dove viene stampato, l’inchiostro, la carta, i boschi, le montagne. La Forestale verrà lasciata autonoma, purché non consenta ai comunisti di campeggiare. Comprerà il rapper Marracash e, per un errore della segretaria, anche la città di Marrakech. Lascerà invariata la linea degli ingredienti del cous cous”.

Spazio poi a una battuta con protagonista Marco Travaglio: “Come anticipato da Libero, comprerà non solo il Fatto, ma proprio Marco Travaglio. Lui, la sua casa, i suoi parenti, gli effetti personali, le pause prima di rispondere, il sorrisetto beffardo, il numero di telefono di Conte, tutti gli “io l’avevo scritto”, le querele ricevute e quelle ancora in bozza. Gli lascerà invariata la libertà di pensiero, purché non gli venga in mente di dire e scrivere niente”.

Il riferimento all’inchiesta del New York Times

Lucarelli ha inoltre menzionato il New York Times, che in una delle sue ultime inchieste ha scritto che Del Vecchio avrebbe creato falsi dossier per rovinare la reputazione di alcune sue ex, ricostruzione smentita dal diretto interessato.

Spazio quindi ad altra ironia: “LMDV ha ovviamente deciso di acquistare la testata americana. Per stare proprio sicuro, rileverà anche la Statua della Libertà subito rinominata “sta tua della libertà di acquisizione””.

E ancora: “La fiaccola verrà sostituita con una bottiglia di champagne. Ellis Island diventerà il Twiga Island e i grandi libri con i nomi degli immigrati verranno affidati ai suoi PR, che verificheranno chi era in lista e chi si è imbucato senza pagare il tavolo. Il sindaco di New York Mamdani potrà mantenere la propria indipendenza, purché gli lasci Manhattan come privé a Capodanno.

Lucarelli ha continuato con tono canzonatorio, facendo riferimento a una recente dichiarazione dell’imprenditore che ha detto di essere stato con 2mila donne nella sua vita: “La perplessità di tutti sulla poco credibile media giornaliera, LMDV comprerà l’Istat. Le donne potranno mantenere la propria indipendenza, purché confermino di esserci state e che è uno stallone. Sylvester potrà mantenere il cognome, purché riconosca di essere quello dei due meno dotato”.

La proposta formale a Travaglio

Del Vecchio, nella giornata di martedì 27 ottobre, via social, ha fatto nuovamente sapere di essere seriamente intenzionato a comprare il Fatto Quotidiano: “Propongo formalmente al direttore Marco Travaglio un confronto pubblico, nel contesto che preferisce, per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano”.

Ospite a Otto e Mezzo, Travaglio ha risposto che eventuali incontri potranno avvenire soltanto nelle sedi ufficiali, perché “non è uno spettacolino”.