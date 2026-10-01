Selvaggia Lucarelli lancia la stoccata alla Rai dopo 10 anni e il passaggio a Mediaset, "beatamente ignorata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli, dopo il passaggio a Mediaset, ha lanciato una stoccata alla Rai. “Non l’ho mai sentita in 10 anni in cui ho lavorato lì e non l’ho sentita quando sono andata via, sono stata beatamente ignorata”, ha detto la conduttrice tv che ha lasciato “Ballando con le Stelle” ed è attualmente in tv come opinionista del “Grande Fratello”.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli alla Rai

In occasione di una lunga intervista concessa a Chi, Selvaggia Lucarelli ha rivelato la reazione della Rai al suo passaggio a Mediaset: “La Rai è rimasta coerente con se stessa, non l’ho mai sentita in 10 anni in cui ho lavorato lì e non l’ho sentita quando sono andata via. Non ho mai avuto il piacere di incontrare un dirigente o di essere convocata a un appuntamento per parlare del futuro. Sono stata beatamente ignorata come se non fosse accaduto nulla”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto felice di sentire che abbiano cercato di trattenere alcuni conduttori, con me sembrava un fidanzato che pensa: ‘Aspettavo solo che mi lasciassi'”.

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Parlando, nello specifico, del suo addio a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Milly Carlucci mi ha difeso più volte quando la Rai ha provato a incoraggiarla a sostituirmi, a inserire persone un po’ più allineate, persone che avevano più amicizie nel mondo della politica”.

“Ho avuto sempre questa grande capacità di inimicarmi tutti, sia a destra che a sinistra”, ha raccontato.

“In questi 10 anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis (autore principale di Ballando con le Stelle, ndr) hanno talvolta dovuto lottare per tenermi anche quando non c’era un governo di destra”.

L’arrivo a Mediaset di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha rivelato anche in che modo è stata ricevuta a Mediaset: “Mi hanno accolto dandomi il valore, almeno nel mio percepito, che credo di poter apportare all’interno di un programma. Anche, banalmente, con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza”.

“Sono persone e vieni accolto da persone”, ha spiegato.

“In Rai”, ha poi chiosato Selvaggia Lucarelli sul tema, “hai sempre la sensazione di avere a che fare con un apparato fatto di persone che ricevono indicazioni da un altro apparato”.