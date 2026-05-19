Selvaggia Lucarelli non può andare a New York, Esta non concesso dagli Usa: quando può venire rifiutato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato su Instagram di essersi vista rifiutare l’Esta per andare negli Usa, “nonostante l’impegno lavorativo, i biglietti aerei emessi e i rapporti commerciali con gli Stati Uniti”. La creatrice della newsletter Vale tutto era stata invitata al primo forum organizzato da Substack a New York.

La Storia di Selvaggia Lucarelli sull’Esta per l’America rifiutato

Nella giornata di lunedì 18 maggio, con una Storia su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha reso noto che le è stato rifiutato l’Esta per andare in America “nonostante l’impegno lavorativo, i biglietti aerei emessi e i rapporti commerciali con gli Stati Uniti (Substack)”.

La creatrice della newsletter Vale tutto ha riferito che le è stata negata anche la procedura d’urgenza.

ANSA

Selvaggia Lucarelli ha ricordato che in passato è andata in Cina due volte, ottenendo il visto in pochi giorni, e lo stesso è accaduto in Russia.

“Preferisco non commentare che è meglio” ha chiosato.

Perché Selvaggia Lucarelli sarebbe dovuta partire per gli Usa

Selvaggia Lucarelli era attesa nei prossimi giorni negli Stati Uniti d’America e, più precisamente, a New York, per prendere parte assieme a Lorenzo Biagiarelli al primo forum organizzato da Substack, dal titolo “Un nuovo mondo per i media indipendenti“.

“Saremo gli unici italiani invitati da Substack e questo per me è fonte di grande felicità”, aveva scritto Selvaggia Lucarelli, sottolineando che la sua newsletter Vale tutto “quasi ininterrottamente già dopo pochi mesi dall’apertura, è prima in classifica, nella sezione Cultura, tra tutte le newsletter su Substack nel mondo”, nonché “l’unica in lingua italiana nei primi dieci posti in classifica di tutte le categorie”.

Cos’è l’Esta e a chi e perché può essere rifiutato

L’Esta (Electronic System for Travel Authorization) è un’autorizzazione elettronica obbligatoria per i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program che vogliono recarsi negli Stati Uniti d’America per motivi di turismo, affari o transito e soggiorni fino a 90 giorni.

L’Esta ha una validità complessiva di due anni e permette di effettuare più viaggi negli Usa (ma nessuno di questi può superare i 90 giorni consecutivi).

La procedura per ottenere l’Esta è interamente online, ma l’autorizzazione può essere negata per diversi motivi.

Nello specifico, dal 18 febbraio 2016 sono applicate restrizioni (con limitate eccezioni) a chi dal 1° marzo 2011 si è recato in uno dei seguenti paese: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Yemen e Corea del Nord.

I cittadini che hanno visitato Cuba dal 12 gennaio 2021 non possono fare ingresso negli Usa con l’Esta: devono richiedere il visto.