Selvaggia Lucarelli racconta "chi è il vero Diaco" attraverso rivelazioni di ex collaboratori: "Sconcertante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Esplode il caso Pierluigi Diaco in Rai. Dopo le polemiche per l’intervista ad Alberto Ravagnani a BellaMà, Selvaggia Lucarelli racconta “chi è il vero Diaco” attraverso le testimonianze di chi ha lavorato con lui. Racconti di ex concorrenti e collaboratori del programma di Rai2 che descrivono un clima pesante tra urla, insulti e minacce.

Selvaggia Lucarelli racconta “chi è il vero Diaco”

“Da quel che mi risulta (nonché argomento di pettegolezzi da anni) questa persona educata, rispettosa e a modo, esperta in paternali, in realtà nei fuori onda del programma è capace di sfuriate memorabili quanto spaventose, di insulti mortificanti e di battute pesanti”. Così Selvaggia Lucarelli parla nella sua newsletter di Pierluigi Diaco, finito nella bufera nei giorni scorsi per la sua intervista all’ex prete Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le stelle.

Lucarelli spiega che dopo il caso Ravagnani ha cercato di capire “chi è il vero Diaco”, e da quello che ha scoperto è venuto fuori uno scenario “sconcertante”, relativo a un clima “tossico” e pesante a BellaMà, il programma ideato e condotto da Diaco su Rai2.

ANSA

Le testimonianze di ex collaboratori

Selvaggia Lucarelli ha racconto testimonianze di alcuni ex concorrenti e collaboratori del programma, precisando di aver avuto il materiale ben prima che esplodesse il caso Ravagnani.

La prima testimonianza è quella di Vanessa, nome di fantasia di un’ex partecipante al programma, all’epoca 18enne. La giovane racconta che inizialmente il clima nel programma era sereno, poi “improvvisamente sono cominciate una serie di violenze ed umiliazioni verbali davanti all’intera squadra”, a suo dire iniziate quando ha iniziato a chiedere come funzionassero davvero le votazioni nelle sfide.

Da insulti come “str****” e “bestia” a minacce come “ti distruggo”, “ti rovino”, “io e gli avvocati della Rai ti facciamo male”, “mettiti in ginocchio”. “Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, sia dentro che fuori lo studio”, racconta la ragazza.

Anche il fratello Francesco (nome di fantasia), pure lui nel cast di BellaMà, conferma la versione della sorella, raccontando anche che Diaco gli avrebbe ripetuto più volte di prendere le distanze dalla sorella, con frasi come “La devi odiare” e “lei ti fa male”. Stando alle testimonianze, il conduttore avrebbe anche fatto credere ai concorrenti di avere sotto controllo i loro telefoni e i loro indirizzi IP, e di sapere cosa fanno fuori dallo studio.

Il fuori onda e il regista mandato via

C’è anche un audio di un fuori onda che sarebbe stato registrato proprio da Francesco, in cui Diaco urlerebbe “Bestie” e “Vi faccio neri” ai ragazzi del cast.

Non solo, Lucarelli dice anche che il regista del programma sarebbe stato mandato via all’improvviso, di recente, “si dice per ragioni che avrebbero avuto a che fare con suoi comportamenti discutibili con alcuni membri del cast”.

“Com’è possibile – si chiede infine Lucarelli – che tutto quello che mi è stato raccontato e di cui si racconta da tempo sia potuto accadere per anni, davanti a decine di persone, senza che nessuno intervenisse?”.