Selvaggia Lucarelli replica alle accuse di Carlotta Vagnoli, "Difesa patetica, ora fanno le vittimine"

Selvaggia Lucarelli ha risposto alle accuse mosse da Carlotta Vagnoli con una Instagram story dai toni ironici ma duri. L’opinionista ha difeso il proprio operato, annunciando che nel suo libro sulle chat “femministe” chiarirà i fatti. Pur senza citarla direttamente, Lucarelli ha contestato la versione dell’attivista, definendo “patetica” la sua difesa e accusandola di fare la vittima.

Selvaggia Lucarelli replica alle accuse di Carlotta Vagnoli

Acceso botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Carlotta Vagnoli. L’attivista, solo poche ore fa, aveva pubblicato dei video su Instagram, in cui accusa i giornalisti in generale e Selvaggia Lucarelli in particolare.

La giornalista è stata criticata da Vagnoli per aver diffuso delle chat private, con conseguenze gravi sulla sua vita privata e professionale, peraltro condividendone solo alcuni estratti.

Instagram Selvaggia Lucarelli

La Storia di Lucarelli su Instagram

La risposta alle accuse, da parte di Lucarelli, non si è fatta attendere. L’opinionista e giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, con la quale replica a Vagnoli, pur senza citarla direttamente.

Il commento dell’opinionista

“La stampa italiana è brutta e cattiva e ha manipolato la verità, certo”, ha esordito ironicamente Selvaggia Lucarelli nella sua Instagram Story.

“Nel mio libro sulle chat ‘femministe’ avrò modo di spiegare con estrema accuratezza cosa facevano, cosa organizzavano, cosa dicevano le protagoniste della vicenda”, ha poi proseguito l’opinionista.

Lucarelli ha anche dichiarato di aver letto una grande quantità di materiale e, dunque, di conoscere bene i dettagli sulla vicenda.

L’opinionista, pur non citando direttamente Carlotta Vagnoli, ha citato alcune frasi pronunciate nei video dall’attivista: “Che ora facciano le vittimine (‘mi sputavano per strada’, ‘dovevo mettermi in sicurezza!’) perché il mostro che hanno creato se l’è mangiate, mi fa un po’ sorridere”.

L’affondo di Lucarelli: “Difesa patetica”

Selvaggia Lucarelli ha infine proseguito con la sua pungente ironia, dichiarando di aver evidentemente letto meglio di Carlotta Vagnoli e delle altre attiviste interessate (definite peraltro “smemorate”) le chat incriminate.

“Noto che nella patetica difesa di se stesse e nel patetico tentativo di spostare l’attenzione su chi ha raccontato la loro brutta storia, dimenticano pure cosa hanno scritto in quelle chat”.

La vicenda

Carlotta Vagnoli è una delle attiviste finite nel mirino della Procura di Monza e indagata per stalking e diffamazione aggravata.

Dopo mesi di silenzio, alla conclusione delle indagini ha pubblicato tre video su Instagram, nei quali ha attaccato i giornalisti, accusandoli di aver “lavorato su una non notizia”.

Ha poi accusato Selvaggia Lucarelli di aver riportato solamente alcuni estratti di una chat, con “taglio ad arte”, su Il Fatto Quotidiano.