Selvaggia Lucarelli senza visto per entrare negli Usa, “L’unico motivo è la mia posizione su Israele”

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Selvaggia Lucarelli non può entrare negli Usa dal momento che il visto non le viene rilasciato. La giornalista attribuisce il motivo alle posizioni più volte espresse sull’operato di Israele nel corso del conflitto con Hamas a Gaza. Così ha risposto la diretta interessata agli utenti che le ponevano quesiti su Instagram.

Selvaggia Lucarelli fuori dagli Usa

Selvaggia Lucarelli ha attivato la funzione Adesivo Domande (o Questions Sticker) del suo account Instagram, che le consente di ricevere quesiti dai suoi follower, rispondendo in pochi click. “Vivresti mai a New York?“, ha domandato qualcuno. La risposta: “Per ora non posso neppure entrare in America quindi più probabile un bilocale nel Borneo centrale”.

Altra domanda: “Perché non ti hanno dato il visto US? Mica sei una persona pericolosa! Hai saputo perché?”. La risposta di Selvaggia Lucarelli: “Non credo possa esserci altro motivo che la mia posizione su Israele“. Israele è una sorta di avamposto degli Usa in Medio Oriente, per cui criticare Israele viene visto da Washington come un attacco agli interessi statunitensi.

ANSA

La posizione di Selvaggia Lucarelli su Israele

Selvaggia Lucarelli ha espresso più volte posizioni critiche su Israele e sulle angolazioni di determinati resoconti relativi al massacro dei 7 ottobre 2023 ad opera di Hamas. In particolare, il 31 dicembre 2023 Lucarelli criticò un’inchiesta del New York Times.

“Ho letto l’inchiesta del New York Times sugli stupri di Hamas e ho molte cose da dire”, scrisse via Facebook. “La prima è che ritengo plausibile che siano avvenuti degli stupri il 7 ottobre, la seconda è che l’inchiesta del New York Times (che ha una linea editoriale filo-israeliana e non è un segreto) non fornisce alcuna prova di ciò ed è una confusa accozzaglia di testimonianze, di deduzioni e di assenza di prove con l’aggravante che le fonti sono troppo spesso l’Idf e foto o ricordi ‘da cui sembrerebbe'”.

Poi L’attacco a Israele: “Del resto, sappiamo come è andata la storia dei bambini decapitati e sappiamo che Israele organizza proiezioni sull’orrore a cui invita giornalisti amici, per cui tendo ad avere scarsa fiducia nella propaganda splatter che ha due scopi precisi: deumanizzare il nemico (‘guardate che animali’, ‘le bestie sadiche di Hamas’) e legittimare il massacro di Gaza“. E via discorrendo.

Lucarelli: “Perso lavoro per le mie posizioni su Israele”

Così disse Selvaggia Lucarelli, nel febbraio del 2024, in collegamento con la trasmissione Piazzapulita di Corrado Formigli: “Io del lavoro l’ho perso per avere espresso delle posizioni su Gaza”. E ancora: “C’è anche il marchio infame di essere antisemiti e di essere amici di Hamas. Qualcuno ha detto e scritto che sarei addirittura pagata da Hamas“.