Selvaggia Lucarelli spiega il flop di Meloni al referendum, "delirio di onnipotenza, errore andare da Fedez"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Selvaggia Lucarelli, a Piazzapulita, spiega perché secondo lei Giorgia Meloni ha perso il referendum. Il flop tra comunicazione e interesse sul tema, troppo tecnico. Critiche anche sull’ospitata da Fedez e Marra e sulla decisione di “tagliare le teste” con le dimissioni. “Nessuno le ha detto che il maglioncino grigio era un errore”, commenta in riferimento al video post-sconfitta, che ricorda il video di Chiara Ferragni.

Per Lucarelli Meloni era in “delirio di onnipotenza”

Corrado Formigli, a Piazzapulita, chiede a Selvaggia Lucarelli perché Giorgia Meloni abbia perso il referendum sulla giustizia. La risposta, dice la giornalista e scrittrice, è quasi scontata. “Si è molto sopravvalutata, cosa che le capita molto spesso”, dice.

Secondo Lucarelli, Meloni “era in pieno delirio di onnipotenza“. Il sollievo per la vittoria del No è dato anche da un altro fatto. Lucarelli infatti aggiunge che, in caso di vittoria, il prossimo quesito sarebbe potuto essere qualcosa tipo “mi volete papessa o no?”. La giornalista incastra subito una battuta: “O forse papa, lei preferisce così”.

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Per Lucarelli, Giorgia Meloni non avrebbe capito la natura del referendum, ovvero “un referendum tecnico che non ha appassionato quasi nessuno”, dice.

La catastrofe comunicativa

Sugli errori di comunicazione, Lucarelli ha una lunga lista in risposta alla domanda di Formigli. “Giorgia Meloni è fortissima, è la migliore, la numero uno su tutti quelli che sono i temi identitari, che dividono, polarizzanti ed emotivi”, spiega.

Questo, invece, era un tema spinoso per la premier. Secondo Lucarelli, essendo un tema tecnico, Meloni non riusciva a semplificarlo o forse non voleva. “Ha scelto una strada impervia, quella di cercare degli esempi, degli aneddoti, delle storie”, commenta.

Meloni ha provato a parlare semplice, ma è stato un tentativo “fallimentare”. In particolare Lucarelli cita quello che definisce “bar”, ovvero il podcast di Fedez e Marra.

Dal podcast al video in giardino

Per Selvaggia Lucarelli i due conduttori del podcast Pulp Podcast non avevano gli strumenti per porre le giuste domande. In questo modo Giorgia Meloni ha dato l’impressione di aver cercato la scorciatoia. “Ha saltato a piè pari il confronto con i giornalisti, con i tecnici e di essere scappata e di essersi rifugiata da questi due”.

Mentre sul video dopo il referendum, Lucarelli dice di non aver ancora smesso di ridere. “Non voglio infierire sul maglione grigio“, dice. E critica chi dovrebbe seguire la comunicazione di Meloni: “Fu percepita come una comunicazione sleale, stai cercando di deresponsabilizzarti e a dare la colpa a chi non ha capito”.

“Il tono della voce è meraviglioso”, commenta infine Lucarelli. Il confronto con il suo tono abituale è evidente. “Siamo abituati a sentirla parlare con la calata romanesca e con l’aggressività da posseduta dal demonio – spiega – mentre qui è così soave. Sembrano quelli che cercano di ipnotizzarti. Sembra che ci stia dicendo ‘non è successo niente, stiamo sognando, non abbiamo perso’. Quel tono lì è da spanciarsi”.

Sulle dimissioni

Selvaggia Lucarelli descrive il governo Meloni come un governo con una leadership talmente verticale che, nel momento in cui ha dovuto prendersi delle responsabilità, le ha invece scaricate sugli altri, tagliando alle radici.

“Il problema è che lei aveva detto che questo non era un voto politico”, ma la reazione, dice Lucarelli, è stata molto politica.

In particolare, su ministra Santanchè non ha molto da aggiungere, almeno nulla di positivo. Secondo Lucarelli infatti avrebbe molto da espiare e certo le dimissioni arrivano in ritardo, visto che per mesi è sfuggita.