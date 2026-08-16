Selvaggia Lucarelli su Sigfrido Ranucci e i suoi amori, "abbiamo fatto a pezzi Giambruno per molto meno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Selvaggia Lucarelli torna a dire la sua su Sigfrido Ranucci, da giorni nell’occhio del ciclone. Lucarelli si era già espressa sul conduttore di Report, criticando il rapporto con Valter Lavitola e gli amori raccontati dal diretto interessato in libri e incontri pubblici. “Abbiamo fatto a pezzi Giambruno per molto meno”, ha tuonato Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli critica Sigfrido Ranucci

L’ultimo intervento di Selvaggia Lucarelli su Sigfrido Ranucci è stato affidato a una storia di Instagram.

“Ripeto, è incredibile che nessuno gliene abbia mai chiesto conto fino ad oggi (io non avevo letto il libro), non il fatto che se ne parli oggi”.

ANSA

Il riferimento è alle love stories con colleghe e stagiste, di cui Ranucci ha scritto nel suo libro “La scelta”, pubblicato nel 2024.

“Abbiamo fatto a pezzi Giambruno per molto meno (io per prima eh) e non sto difendendo Giambruno, confermo tutto quello che scrissi”, ha puntualizzato Lucarelli.

Il riferimento è al giornalista televisivo Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, immortalato in alcuni fuorionda in cui interagiva con una collega di Mediaset.

Lucarelli su Giambruno

“E no ‘Giambruno era il compagno della premier’ non è un tema che assolve l’altro. Ranucci è un uomo di grande potere, lavora in Rai che è servizio pubblico e come conduttore ha il dovere di avere una consapevolezza ancora maggiore del proprio potere e delle responsabilità che ne derivano”.

E ancora: “Non basta che un rapporto sia consensuale perché sia automaticamente privo di criticità: quando una delle due persone può incidere sulla carriera e sulle opportunità professionali dell’altra, l’asimmetria esiste e chi detiene il potere ha il dovere di riconoscerla e governarla”.

La conclusione: “Soprattutto se, attraverso il proprio lavoro, pretende giustamente di sottoporre gli altri a standard molto severi di trasparenza, correttezza e responsabilità. Spero di essere stata chiara. Non ho alcun interesse a veder cadere Ranucci, ma solo per la verità”.

Lucarelli, “Ranucci testa d’ariete per Lavitola”

Lucarelli si era già espressa sul caso Ranucci: “Io credo che Ranucci fosse per Lavitola una testa d’ariete con cui provare a rientrare nei luoghi del potere dai quali lui era ormai sostanzialmente marginalizzato”, aveva osservato.

“Sul conduttore” di Report “ho sempre avuto molte riserve umane e professionali, ma sul suo caso è diventato quasi impossibile ragionare senza essere arruolati in una tifoseria”, aveva aggiunto.