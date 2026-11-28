Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Negli ultimi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni in merito alla data di inizio dell’Isola dei Famosi. Ufficialmente, però, Mediaset non ha diramato alcuna nota per chiarire quando il reality show comincerà. L’ultima voce sostiene che al momento il programma sarebbe senza una data di partenza e sarebbe stato messo in stand-by. Sulla vicenda è intervenuta la conduttrice Selvaggia Lucarelli.

Non c’è la data di inizio dell’Isola dei Famosi, interviene Selvaggia Lucarelli

“Non è mai stata comunicata una data ufficiale ma ‘L’Isola dei Famosi’ è già stata cancellata, saltata, eliminata, è un flop ed è pure colpa mia. Tutto prima della prima puntata”, ha scritto Selvaggia Lucarelli sul suo profilo X.

“Mai visto tanta gente aspettare che un programma non vada in onda. Questo sì che è hype!”, ha concluso la giornalista che è attualmente opinionista del Grande Fratello Vip, oltre a essere stata scelta per condurre l’edizione dell’Isola dei Famosi. Le riprese sono state effettuate la scorsa estate nelle Filippine, con Alvin come inviato.

ANSA

Isola dei Famosi: l’indiscrezione sullo stop da parte di Mediaset

Un’indiscrezione filtrata nei giorni scorsi ha sostenuto che il reality show dei naufraghi sarebbe iniziato il 4 dicembre. Dopo qualche giorno è trapelata una seconda voce che fissava la data di partenza a ridosso di Natale, il 21 dicembre. Infine, sulla vicenda, si è pronunciato Davide Maggio, esperto di retroscena del piccolo schermo.

Maggio ha affermato che al momento la messa in onda del programma è stata stoppata da Mediaset. “La vicenda è discretamente travagliata – ha scritto il giornalista sul suo portale – Dopo aver visionato un po’ di materiale la scorsa settimana, il mammasantissima di MFE avrebbe optato per lo stop. La decisione ha acceso gli animi in Banijay ma sarebbero stati vani i tentativi di confermare la messa in onda natalizia”.

“Le undici puntate, scioccamente e inopportunamente ufficializzate dal regista Pollacci su X, potrebbero tra l’altro essere ridotte”, ha concluso Maggio.

Il silenzio di Mediaset

Come accennato, al momento, Mediaset non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale. Dunque, per ora, non c’è alcuna notizia certa su quando la trasmissione verrà proposta. Sempre a patto che si decida di mandarla in onda.