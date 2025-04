Selvaggia Lucarelli vince in tribunale contro Fedez e Cathy La Torre: "Passo la vita a difendermi"

Selvaggia Lucarelli segna un punto contro Fedez: la giornalista è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione nei confronti del rapper che aveva definito “Bimbominkia“. Lucarelli, nel 2023, aveva commentato un video pubblicato da Fedez e dall’ex socio Luis Sal, in merito alla chiusura del podcast “Muschio Selvaggio”. Ma Lucarelli ne ha anche per l’avvocata Cathy La Torre.

Selvaggia Lucarelli su Fedez, non fu diffamazione

La sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata dal giudice di Milano Luigi Cernuto.

“Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life’ in cui si legge l’autodefinizione: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid'”, ha dichiarato l’avvocata Barbara Indovina che assiste Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli

“L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo”, ha aggiunto la legale.

Il commento della giornalista

“La cosa tristemente divertente di questa vicenda è immaginare di dover scomodare giudici, tribunali e avvocati per una cosa del genere. E poi rimproverare i giornalisti di occuparsi di sciocchezze come pestaggi da parte della criminalità milanese”, ha commentato la giornalista con una Instagram stories, lanciando una frecciatina a Fedez in merito alla rissa con Cristiano Iovino.

“La stampa mainstream mi descrive come quella che attacca. La verità è che passo la vita a difendermi”, ha aggiunto ancora sui social.

Ospite da Alessia Marcuzzi a “Obbligo o Verità”, la giornalista aveva commentato la querela di Fedez definendola la sua preferita: “È la mia preferita tra tutte quelle ricevute. La cito spesso, quella che fa un po’ ridere. Mi ha querelato perché l’ho chiamato ‘bimbominkia’, quindi faremo un processo con gente togata che deciderà il mio destino perché ho osato dire questa parola”.

Selvaggia Lucarelli su Cathy La Torre

Cathy La Torre è un’avvocata molto attiva nella difesa dei diritti civili. Nei suoi post social, Selvaggia Lucarelli ha criticato anche lei.

“Anche l’avvocata amica del rapper si era rivolta al giudice a causa di un mio articolo che riteneva diffamatorio. E aveva addirittura chiesto la rimozione di tale articolo invocando il diritto all’oblio”, ha scritto Lucarelli in una storia di Instagram.

“L’articolo – ha proseguito la giornalista – era una dettagliata inchiesta su La Torre in cui mettevo in dubbio l’operato di Odiare ti costa e avanzavo il dubbio che fosse anche e soprattutto una grande operazione per pubblicizzare sé stessa”.

“Purtroppo per l’avvocata il giudice ha dato ragione a me e alla testata Tpi. Dunque non solo sono state rigettate le sue richieste, ma ha anche dovuto pagare le spese legali: 5.800 euro più spese varie”, è la conclusione.

Il riferimento è a un articolo del 2020, aggiornato nel 2024, pubblicato su Tpi con il titolo “Chi è davvero Cathy La Torre: quando la lotta all’odio diventa brand (con mire politiche)”.