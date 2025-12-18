Semestre filtro a Medicina, la promessa di Bernini agli studenti che "non perderanno l'anno"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha rassicurato gli studenti di Medicina, dichiarando che nessuno di quelli che hanno preso parte al cosiddetto “semestre filtro“, che ha sostituito il test d’ingresso, perderà l’anno. La ministra ha inoltre rassicurato sulle tempistiche della stesura della graduatoria, confermando le date dei prossimi appelli per gli esami di ammissione al secondo semestre.

Bernini parla del semestre filtro a Medicina

Nel pomeriggio del 18 dicembre la ministra Bernini ha parlato del semestre filtro a Medicina, nel corso di un’informativa urgente alla Camera sul tema.

La ministra era stata già interpellata a riguardo durante la festa di Fratelli d’Italia Atreju da un gruppo di studenti.

Il confronto era finito in uno scontro verbale in cui Bernini aveva apostrofato gli universitari come “comunisti“, citando Silvio Berlusconi. Alla Camera, Bernini ha dichiarato:

L'accesso a Medicina era un sistema iniquo e classista. Questo governo e questa maggioranza hanno compreso che dopo 25 anni non era opportuno o appropriato, ma era doveroso cambiare per mettere insieme una serie di tasselli che sono alla base della missione dell'università per renderla accessibile.

Nessuno studente perderà l’anno: la promessa di Bernini

Bernini ha anche tenuto a rassicurare gli studenti che nemmeno chi non passerà l’esame, i cui appelli si stanno svolgendo in queste settimane, perderà l’anno.

Il nuovo meccanismo infatti prevede che chiunque possa iscriversi, senza test, al primo semestre di Medicina, seguendo alcune lezioni che danno accesso a esami che spesso sono validi per altre facoltà.

Bernini ha chiarito il funzionamento delle graduatorie, confermando anche il numero di posti presenti:

Voglio essere molto chiara, per chi si è preoccupato di rimanere escluso: tutti i posti della graduatoria saranno riempiti entro il 28 febbraio 2026. Non ci saranno esclusioni. I 24.026 posti di graduatoria saranno riempiti, nessuno rimarrà a piedi. Non sono previsti studenti che perdono l’anno.

Le date degli appelli per l’esame di ammissione

La ministra ha infine sottolineato che, nonostante le molte polemiche che hanno accompagnato l’esame, le tempistiche sono state rispettate:

Si è partiti dal primo settembre, i primi appelli ci sono stati il 20 novembre, i secondi appelli a dicembre e la graduatoria sarà completata il 12 gennaio. A partire da quel giorno tutti gli studenti e le studentesse inseriti in graduatoria avranno contezza della loro sede di destinazione.

Bernini ha poi assicurato che Cineca ha segnalato alla polizia postale i tentativi di accesso illegali alle domande dell’esame di ammissione.