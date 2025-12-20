Semestre filtro di Medicina, Ilaria Capua critica chi ha preparato i test perché “non conosce il livello"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ancora polemiche sul semestre filtro della facoltà di Medicina. Questa volta a intervenire è stata la virologa Ilaria Capua, che ha parlato di una scarsa conoscenza della preparazione degli studenti da parte di chi ha preparato i test. Nei giorni scorsi la ministra dell’Università Anna Maria Bernini si era detta disposta a valutare una modifica per il prossimo anno.

Semestre filtro, il commento di Ilaria Capua

Ilaria Capua, intervistata dal Corriere della Sera sul tema del semestre filtro, ha detto che esiste un “disallineamento molto grave” tra le aspettative di chi ha predisposto il test “e la realtà dei fatti”, ovvero “la preparazione con cui i nostri ragazzi escono dal liceo”.

Inoltre, Capua ha citato anche il problema dell’ansia vissuta dagli studenti: “Questa generazione andata a scuola durante la pandemia vive l’ansia più di altre generazioni”.

Perché non basta conoscere la materia

Secondo quanto affermato da Ilaria Capua, per sostenere gli esami è necessario non solo conoscere la materia, ma anche comprendere la metodologia richiesta.

Nel caso in questione, invece, sarebbe mancata proprio la componente di preparazione metodologica: non conoscendo le reali aspettative, si sarebbe fissata una soglia troppo alta, non adeguata al livello degli studenti.

La virologa, inoltre, cita tra gli esempi degli altri Paesi la metodologia usata negli Stati Uniti, dove la laurea in Medicina è più breve (quattro anni) ma è preceduta da un triennio nel quale si capisce più facilmente qual è il mestiere che si vuole fare.

Cos’è successo con il semestre filtro di Medicina

A dicembre la prima applicazione del nuovo sistema di accesso alla facoltà di Medicina — il cosiddetto semestre filtro che ha sostituito il tradizionale test d’ingresso — è diventato un caso nazionale.

Dopo la pubblicazione dei risultati del primo appello del 20 novembre, è emerso che solo una minoranza degli studenti ha superato le prove di Chimica, Biologia e soprattutto Fisica, con tassi di promozione compresi tra il 10% e il 20%. Esiti che hanno scatenato le polemiche, rischiando di lasciare posti vacanti nei corsi di laurea.

Tra pochi giorni si conosceranno i risultati del secondo appello, che si è tenuto lo scorso 10 dicembre. Anna Maria Bernini, ministro dell’Università, si è detta aperta a discutere eventuali modifiche.