Semestre filtro di Medicina, le novità del decreto tra appelli spostati e i 5 minuti in più per i test

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo le tante polemiche sul semestre filtro, arriva la conferma tramite il decreto per l’anno accademico 2026-2027 dell’impianto per la selezione degli studenti di medicina. Cambiano le date degli appelli, il calcolo nella graduatoria e l’accesso al secondo semestre. Cambia anche il test: le domande restano 31, ma cambia la proporzione tra risposta multipla e completamento e, soprattutto, ci saranno cinque minuti in più per rispondere.

Medicina, il nuovo decreto e il “semestre filtro”

Il ministero dell’Università e della ricerca ha emanato un nuovo decreto ministeriale per le procedure di accesso alla laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Molto atteso il provvedimento che disciplina, in particolar modo, il semestre filtro per il nuovo anno accademico.

Ci sono nuove informazioni, da quando pagare fino a come funziona il semestre filtro. Dopo il flop e le critiche, era necessario cambiare qualcosa e così è stato fatto.

ANSA

Una novità importante è quella per le prove d’esame: le domande rimangono 31 ma saranno 10 a completamento e 21 a risposta multipla, anziché 15 a completamento e 16 a risposta multipla come lo scorso anno. E poi c’è il voto per la graduatoria, nella quale sarà considerato automaticamente il risultato migliore, che deve essere superiore a 18/30esimi, tra i due ottenuti nella stessa prova.

Novità date iscrizioni e appelli

A subire modifiche sono anche le date. La domanda di iscrizione a medicina ha una finestra temporale ristretta dal 13 luglio al 3 agosto 2026. Per effettuare la registrazione lo studente dovrà versare il contributo di 250 euro direttamente sul sito dell’ateneo, e per farlo ha tempo fino al 6 agosto.

Per le sessioni sono state previste due date: la prima è il 10 dicembre alle ore 11:00, mentre la seconda è in programma lunedì 11 gennaio 2027, sempre alle 11:00.

Solo dopo aver letto gli esiti della prova, i ragazzi avranno tempo fino al giorno seguente per rifiutare la votazione, ma in caso di assenza di comunicazione scatta il silenzio-assenso e il voto registrato sarà quello migliore tra i due.

La graduatoria

La posizione in classifica permetterà l’accesso al secondo semestre, quindi il superamento del “semestre filtro”. Il decreto divide l’elenco dei candidati in tre sezioni.

La prima accoglie chi supera tutti e tre gli esami, la seconda chi ne passa due e la terza chi ne supera soltanto uno. Nella graduatoria il calcolo unisce le valutazioni degli esami in trentesimi: per chi supera tutti e tre i test si parla di 300 punti, chi ne supera due ottiene 200 punti, mentre chi ne supera solo uno riceve 100 punti.

A parità di punteggio l’algoritmo fa scattare tre criteri di precedenza: disabilità certificata, minore età anagrafica e infine la media dei voti più alta.