Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per violazione del Daspo in occasione della semifinale di Coppa Italia regionale tra Modica e Vittoria. Un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi dello stadio Pietro Scollo per aver infranto il divieto di accesso agli eventi sportivi, come disposto dal Questore di Ragusa.

Controlli rafforzati in occasione della semifinale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Modica ha predisposto specifici servizi di monitoraggio in occasione della semifinale di Coppa Italia regionale tra Modica e Vittoria, disputata il 17 dicembre scorso presso lo stadio Pietro Scollo. L’obiettivo era quello di intercettare i tifosi ospiti, la cui presenza era attesa in modo non organizzato e distribuito lungo le principali arterie di ingresso in città.

Individuazione e fermo del giovane sottoposto a Daspo

Durante le operazioni di controllo, mentre il gruppo principale dei tifosi del Vittoria veniva accompagnato allo stadio, le pattuglie hanno continuato a pattugliare le vie adiacenti all’impianto sportivo. All’esterno di un noto bar, punto di ritrovo degli ultras locali e snodo per l’accesso al polisportivo di contrada Caitina, gli agenti hanno individuato un giovane già noto alle forze dell’ordine, sottoposto a un provvedimento di Daspo della durata di 6 anni.

Le motivazioni del provvedimento e i precedenti

Il ragazzo, appartenente alla tifoseria locale, è stato identificato e condotto in Commissariato. Secondo quanto disposto dal Questore di Ragusa, il giovane non avrebbe potuto trovarsi nelle vie di accesso allo stadio prima, durante o dopo gli incontri della squadra di Modica. Il provvedimento interdittivo era stato emesso proprio per prevenire episodi di violenza o disordini legati alle manifestazioni sportive.

Un passato di arresti e pregiudizi

Il giovane, di 26 anni, era già stato arrestato in flagranza due anni fa in occasione della partita tra Modica e Gela, quando era stato trovato in possesso di artifizi pirotecnici lungo il percorso della tifoseria ospite diretta allo stadio Vincenzo Barone. In quell’occasione, l’intervento delle forze dell’ordine aveva permesso di evitare incidenti tra le opposte fazioni. Il ragazzo risulta inoltre avere precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti e a episodi avvenuti in ambito sportivo.

Nuovo arresto per reiterata violazione del Daspo

Alla luce dei fatti, il giovane è stato nuovamente tratto in arresto in flagranza per reiterata violazione del provvedimento di divieto di accesso agli eventi sportivi durante le partite del Modica Calcio. Dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

IPA