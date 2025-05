Semilibertà a rischio per Alberto Stasi dopo l'intervista non autorizzata a Le Iene, Procura chiede la revoca

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Procura generale di Milano ha chiesto che venga revocata la semilibertà ad Alberto Stasi. Il 41enne, fidanzato di Chiara Poggi nel 2007, dopo aver ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno, ha ottenuto la semilibertà per impegni legati alla famiglia. Tuttavia la procuratrice generale Francesca Nanni sostiene che l’intervista concessa da Stasi a Le Iene non fosse autorizzata, un dettaglio che ha motivato la sua istanza presentata in Cassazione.

L’intervista concessa da Alberto Stasi a Le Iene non sarebbe stata autorizzata. Lo sostiene Francesca Nanni, procuratrice generale di Pavia, che alla corte di Cassazione ha presentato un ricorso per chiedere la revoca della semilibertà del 41enne condannato nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nello specifico, la sostituta procuratrice generale Valeria Marino ha sottolineato che la semilibertà concessa a Stasi era dovuta a questioni famigliari e non all’incontro con Le Iene per l’intervista.

La semilibertà, ricordiamo, è stata concessa a Stasi solamente l’11 aprile e per il detenuto prevede la possibilità di restare fuori dal carcere durante il giorno per poi fare ritorno in cella la sera.

Come precisa il Corriere della Sera i tempi per la risposta della Cassazione potrebbero essere lunghi. L’intervista a Le Iene è stata concessa il 22 marzo ed è andata in onda il giorno 30 dello stesso mese.

La reazione del direttore del carcere di Bollate

Corriere della Sera ha raggiunto Giorgio Leggieri, il direttore del carcere di Bollate dove Stasi sta scontando la sua pena, per un parere.

Leggieri sostiene che l’intervista si sia svolta regolarmente e senza violare alcuna prescrizione. Dello stesso avviso la difesa di Stasi: “Siamo tranquillissimi”.

Articolo in aggiornamento