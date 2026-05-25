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Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri presso il pronto soccorso di Borgo Roma. Un uomo di 31 anni, originario della Romania, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente agenti e personale sanitario, danneggiando strutture ospedaliere e l’auto di servizio. L’episodio si è verificato a Verona, dove il soggetto è stato poi condotto in Questura e sottoposto a rito direttissimo.

L’intervento a Verona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione dal personale sanitario e dagli addetti alla vigilanza del triage del pronto soccorso di Borgo Roma.

La richiesta di intervento riguardava la presenza di un individuo che, con atteggiamento molesto, stava arrecando danni ad alcune strutture dell’area sanitaria.

L’identificazione e l’escalation di violenza

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto e hanno individuato l’uomo all’esterno dell’ingresso del pronto soccorso.

Inizialmente, il soggetto è apparso tranquillo, ma poco dopo ha assunto un comportamento aggressivo, urlando frasi sconnesse e offensive rivolte sia agli operatori di polizia che al personale sanitario presente.

Il danneggiamento dell’auto di servizio e la condotta in Questura

Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma e chiarire la situazione, l’uomo ha continuato a mantenere una condotta violenta e minacciosa.

Anche durante il trasferimento verso gli uffici di Lungadige Galtarossa, l’individuo ha danneggiato l’auto di servizio della Polizia. Una volta giunto in Questura, il trentunenne ha proseguito con il suo comportamento aggressivo, danneggiando parte della stanza di sicurezza e continuando a minacciare e insultare gli operatori presenti.

L’arresto e le misure disposte dall’Autorità Giudiziaria

Al termine degli accertamenti, il cittadino romeno – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha atteso presso gli uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

L’episodio, avvenuto a Verona, ha visto la pronta risposta delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza di operatori sanitari e cittadini.

IPA