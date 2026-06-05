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È stato arrestato un 65enne residente a Mantello (Sondrio) con l’accusa di atti persecutori e violazione di domicilio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio, dopo che per mesi aveva terrorizzato i suoi vicini di casa con minacce, insulti e aggressioni, spesso armato di coltelli.

Un’escalation di minacce e aggressioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione che ha portato all’arresto del 65enne è stata condotta dalla Compagnia di Chiavenna, in collaborazione con la Stazione di Traona. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sondrio, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dopo un’attenta valutazione dei numerosi episodi di atti persecutori e violazione di domicilio contestati all’uomo.

A partire dal luglio 2025, il 65enne avrebbe iniziato a perseguitare quotidianamente ben dieci vicini di casa. Le sue azioni comprendevano gravi minacce, anche di morte, spesso accompagnate dall’uso di coltelli, insulti e ripetute intrusioni non autorizzate nelle proprietà altrui. L’aggressività dell’uomo non risparmiava nemmeno i figli minorenni delle famiglie coinvolte, generando un clima di costante paura e insicurezza.

Le conseguenze sulle vittime

Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, hanno vissuto per mesi in uno stato di grave ansia e timore per la propria incolumità. Per proteggersi, sono state costrette a modificare radicalmente le proprie abitudini: i figli minori non potevano più uscire di casa da soli, gli adulti evitavano ogni occasione di incontro con l’uomo, cambiavano percorso se lo incrociavano per strada e mantenevano costantemente chiusi gli ingressi e abbassate le tapparelle delle abitazioni.

L’escalation di aggressività e atti persecutori aveva generato un forte allarme sociale in tutto il piccolo Comune di Mantello, dove la comunità si sentiva minacciata da possibili sviluppi tragici della situazione. L’arresto del 65enne ha posto fine a una serie di episodi che avevano ormai superato il livello di tollerabilità, restituendo un senso di sicurezza ai residenti.

Le misure precedenti e l’intervento delle autorità

Prima dell’arresto, l’uomo era già stato destinatario di misure di prevenzione come l’avviso orale del Questore e l’ammonimento per atti persecutori. Tuttavia, tali provvedimenti non erano riusciti a fermare la sua condotta. Solo dopo la raccolta di numerose querele da parte delle vittime e l’intervento congiunto della Procura della Repubblica di Sondrio e dei Carabinieri di Traona, si è arrivati alla richiesta e all’emissione della misura cautelare in carcere.

Al termine delle indagini, il 65enne è stato associato al carcere di Sondrio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

IPA