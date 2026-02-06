Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone fermate: questo il bilancio di un’operazione della Squadra mobile di Caserta che ha permesso di smantellare un gruppo criminale specializzato in furti e rapine in abitazione. L’indagine, avviata dopo un furto avvenuto la sera del primo novembre dello scorso anno a San Leucio, ha portato all’individuazione di una banda attiva in tutte le province della Campania.

Una banda attiva a Caserta e dintorni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita immediatamente dopo il furto compiuto la sera del 1° novembre dello scorso anno in un appartamento situato nella località San Leucio, nel territorio di Caserta.

Gli agenti della Squadra mobile hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’episodio e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il gruppo criminale e le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini gli indagati sono accusati di appartenere a una banda dedita a rapine, furti in abitazione e ricettazione della refurtiva.

Il gruppo, composto da cinque persone, avrebbe messo a segno numerosi colpi spesso anche in presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni prese di mira.

Modalità operative e area di azione

L’attività investigativa ha permesso di accertare che i malviventi agivano prevalentemente tra le 16 e le 22 evitando di colpire la domenica, giorno che dedicavano al riposo dopo una settimana di attività illecita.

I furti e le rapine sono stati compiuti in tutte le province della Campania, rendendo la banda particolarmente temuta e difficile da individuare.

Il bilancio dell’operazione

Al termine delle indagini quattro persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto.

Gli investigatori della Squadra mobile di Caserta hanno così inferto un duro colpo a un’organizzazione criminale responsabile di decine di furti e rapine in abitazione.

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro i reati predatori sul territorio campano.

Le province coinvolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la banda avrebbe agito in tutte le province della Campania, colpendo con una frequenza tale da destare particolare allarme sociale.

La località di San Leucio è stata teatro dell’episodio che ha dato il via alle indagini, ma l’attività criminale si è estesa ben oltre i confini di Caserta.

