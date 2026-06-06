Seminavano il terrore in un'area di servizio di Modena con ripetuti furti, tre arresti: la ricostruzione

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Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha interrotto un furto aggravato ai danni di un automobilista nell’area di servizio Secchia Ovest sull’Autostrada A/1 all’altezza di Modena. I responsabili, tre cittadini cubani di 26 anni, 36 anni e 48 anni, sono stati fermati nel primo pomeriggio di ieri durante un controllo mirato contro i reati predatori in danno di automobilisti. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, mentre proseguono gli accertamenti sulla refurtiva recuperata.

L’intervento a Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel primo pomeriggio di ieri, quando personale della Sottosezione Polizia Stradale Modena Nord, in abiti civili, ha notato tre uomini aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’area di servizio Secchia Ovest sull’Autostrada A/1.

Gli agenti, impegnati in controlli specifici per prevenire e contrastare i reati predatori ai danni degli automobilisti, hanno seguito i movimenti dei sospetti fino a coglierli in flagranza di furto aggravato.

La dinamica del furto: il modus operandi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei tre cittadini cubani si è avvicinato a un automobilista con la scusa di chiedere informazioni, distraendolo.

Nel frattempo, il complice ha approfittato della distrazione per sottrarre la borsa che la vittima aveva lasciato sul sedile. Il terzo uomo, invece, attendeva a bordo di un veicolo, pronto a fuggire con il bottino. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccare i tre prima che potessero allontanarsi con la refurtiva.

Refurtiva e indagini in corso

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità dei tre uomini alcuni auricolari, probabilmente utilizzati per comunicare tra loro durante il furto. Inoltre, è stata rinvenuta una patente di guida intestata a un uomo di 87 anni, risultato vittima di un furto avvenuto nella stessa mattinata in provincia di Reggio Emilia.

Sono stati recuperati anche tre portafogli, la cui titolarità è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

L’arresto e il giudizio direttissimo

Nella mattinata odierna, i tre cittadini cubani sono stati presentati davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Modena per il giudizio direttissimo.

Il giudice ha convalidato l’arresto di tutti e tre gli imputati, ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei loro confronti.

IPA