Sempio ha chiamato Chiara Poggi prima del delitto, cosa dice nell'intercettazione: "Riusciamo a vederci?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto. Lo si evince da un’intercettazione fatta ascoltare dalla Procura di Pavia durante l’interrogatorio. In questa l’indagato avrebbe dichiarato di aver visto uno dei video di Chiara e Alberto. Inoltre, parlando tra sé e sé, avrebbe riportato anche alcune delle parole dette da Chiara durante quella conversazione, come: “Non ci voglio parlare con te“. Quando Sempio le ha chiesto se riuscissero a vedersi, Chiara avrebbe riattaccato il telefono.

Sempio intercettato: ha chiamato Chiara prima del delitto

La svolta sul caso di Garlasco potrebbe essere nelle intercettazioni dove Andrea Sempio parla tra sé e sé di una chiamata fatta a Chiara Poggi prima del delitto. A darne notizia è stato il Tg1. Attraverso i suoi canali social ha fatto sapere che nelle intercettazioni l’indagato dice di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei. La ragazza, però, gli avrebbe risposto: “Non ci voglio parlare con te“.

Sempre in un’intercettazione, Sempio avrebbe dichiarato di aver visto uno dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Non è chiaro se li abbia visti con il fratello, Marco Poggi, che nel suo interrogatorio ha smentito questa possibilità.

Sarebbero queste le intercettazioni che i pm di Pavia avrebbero fatto ascoltare al fratello della vittima. Al momento il verbale della testimonianza di Marco Poggi è stato secretato.

Cosa ha detto Andrea Sempio?

Entrando nel dettaglio, Fanpage.it ha estratto l’intercettazione nella quale si sentirebbe Andrea Sempio parlare tra sé e sé. L’intercettazione risalirebbe al 14 aprile 2025, quando il trentottenne era in auto da solo.

Le nuove indagini erano iniziate da circa un mese. Nella sua auto una cimice lo avrebbe ascoltato dire di aver parlato con Chiara Poggi al telefono. Una dichiarazione che smentirebbe la versione di una telefonata fatta per sbaglio a casa Poggi.

Sempre negli atti, i carabinieri hanno riferito che Sempio avrebbe riportato delle parole dette da Chiara durante quella conversazione. Si sente Sempio dire: “Lei ha detto ‘Non ci voglio parlare con te'”.

Lo avrebbe fatto imitando una voce femminile. Poi ricorda la domanda fatta da lui stesso, ovvero “riusciamo a vederci?”. Chiara a questo punto avrebbe riattaccato il telefono. Infine Sempio dice: “Io non l’ho mai vista in quel modo, l’interesse non era reciproco”.

Su i video intimi

Dall’intercettazione emergerebbe anche altro, ovvero che Andrea Sempio ha visto i filmati intimi tra Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi.

In un’altra parte dell’intercettazione, infatti, avrebbe affermato che Chiara avrebbe detto di non aver più trovato il video. Tra le molte parti non comprensibili, in un altro stralcio si sente dire a Sempio: “…con quel video… e io ce l’ho dentro la penna”.

Gli avvocati di Sempio hanno dichiarato di dover ancora ascoltare gli audio o leggere le trascrizioni. Cataliotti, per esempio, ha dichiarato che non sapevano nulla e per questo deve sentire gli audio: “Capiremo se parlava con qualcuno, se era da solo e cosa stava commentando”.

Per Angela Taccia invece Sempio stava “solo commentando le trasmissioni”. Inoltre secondo Taccia Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi.