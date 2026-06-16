Semyon Skrepetsky morto in Polonia, chi era l'oppositore di Putin che aveva contestato la Russia alla Biennale

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L’artista e attivista russo Semyon Skrepetsky è stato ucciso a colpi di pistola a Biala Podaska, città polacca vicino al confine con la Bielorussia. Skrepetsky era un rifugiato politico, fuggito dalla Russia nel 2021 perché oppositore del regime di Vladimir Putin. Due uomini bielorussi sono stati arrestati e potrebbero essere coinvolti. Non è chiaro, però, se l’omicidio sia legato alle attività politiche di Skrepetsky.

Semyon Skrepetsky ucciso a colpi di pistola

La polizia polacca ha ritrovato il corpo di Semyon Skrepetsky, artista e attivista russo, lunedì 15 giugno. Sul cadavere erano visibili cinque fori di proiettile, di cui uno alla testa.

Skrepetsky, il cui vero nome era Robert Kuzovkov, abitava in Polonia da 5 anni, dopo che era fuggito dalla Russia per evitare le persecuzioni del regime di Vladimir Putin, a cui si opponeva.

ANSA

Le autorità polacche non hanno confermato né smentito un possibile collegamento tra l’attivismo di Skrepetsky e il suo omicidio. La testata bielorussa indipendente Nexta, invece, sostiene che l’omicidio sia legato a una serie di operazioni russe in Europa contro gli oppositori di Putin.

Arrestati due uomini bielorussi

Le autorità polacche hanno però arrestato due uomini di cittadinanza bielorussa nei pressi del consolato di Biala Podaska, la città dove è stato commesso l’omicidio e dove Skrepetsky abitava.

Al momento i due sono accusati di essere coinvolti nell’assassinio dell’artista, ma non è ancora sicuro che si tratti degli esecutori materiali dell’omicidio.

Tre giorni prima di essere ucciso, Skrepetsky aveva partecipato a una manifestazione contro Vladimir Putin davanti all’ambasciata russa a Berlino, in Germania.

Le critiche di Skrepetsky al padiglione russo della Biennale di Venezia

Skrepetsky era stato tra gli artisti che avevano criticato la decisione della direzione della Biennale di Venezia di riammettere alla manifestazione anche la Russia, riaprendo il padiglione di Mosca.

La decisione aveva causato una lunga polemica e anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli si era opposto.

Skrepetsky aveva anche pubblicato sul proprio canale Telegram le minacce e gli insulti ricevuti dopo aver criticato la riapertura del padiglione russo alla Biennale.