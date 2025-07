Senato approva legge salva lavoro per i malati oncologici, cosa prevede e cosa cambia su congedi e sospensioni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È arrivato il via libera alle norme salva lavoro per i malati oncologici. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva, e all’unanimità, il disegno di legge sulla “conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici”. La norma, votata in maniera trasversale da tutti i gruppi, riguarda “i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare” e dà diritto a congedi o a sospensioni dell’attività autonoma.

Finanziamenti da oltre 20 milioni

Per i lavoratori dipendenti, dopo il congedo è prevista una “priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile”.

Inoltre è stato anche istituto “un fondo per premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche”.

ANSA

Senato ha approvato il disegno di legge a favore dei lavoratori e lavoratrici dipendenti con malattie oncologiche

Il finanziamento previsto per la legge, che si applicherà a partire dal primo gennaio 2026, è pari al 20,9 milioni di euro per il 2026, con un graduale aumento di anno in anno fino al 2035, quando il finanziamento entrerà a regime con 25,2 milioni l’anno.

Cosa prevede la legge

Le associazioni di parenti avevano fin da subito considerato come una svolta positiva la proposta di legge, approvata dalla Camera a marzo prima del via libera definitivo di oggi in Senato.

La legge prevede che i dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti, croniche o rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Cosa cambia sui congedi

Si tratta di un cambiamento importante perché in passato molti lavoratori venivano licenziati allo scadere dei sei mesi, durante i quali avevano diritto alla conservazione del posto.

Alla luce delle nuove regole, invece, il lavoratore può chiedere di assentarsi per ulteriori 18 mesi senza retribuzione ma con la garanzia di conservare del posto di lavoro.

La legge prevede inoltre che al termine del periodo di congedo il lavoratore possa accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, “ove la prestazione lavorativa lo consenta”.

I permessi retribuiti

Inoltre è previsto un incremento di 10 ore, rispetto alle 8 finora previste, di permessi retribuiti per tutti i pazienti fragili soggetti a visite ed esami ravvicinati.

Per le ore di permesso aggiuntive scatta l’applicazione della disciplina prevista per i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita e ai lavoratori “compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.

Presso il ministero dell’Università e della Ricerca è infine istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026 per premi di laurea in materia inerenti la salute, intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche.