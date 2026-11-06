Senatore musulmano El Sayed chiama il vicepresidente JD Vance "habibi", la parola araba significa "mio caro"

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Durante il suo discorso a seguito della vittoria elettorale in Michigan, il senatore eletto Abdul El-Sayed si è rivolto ironicamente al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance con il termine arabo “habibi“, traducibile con “mio caro”. Le parole di El-Sayed sono diventati immediatamente virali sui social, anche a causa degli attacchi che il candidato democratico aveva subito per il suo nome e le sue origini durante tutta la campagna elettorale.

Cosa ha detto El-Sayed a JD Vance

Abdul El-Sayed, candidato dell’ala sinistra del Partito Democratico in Michigan, ha vinto con ampio margine le elezioni per diventare senatore, dopo una dura campagna elettorale in cui ha ricevuto attacchi direttamente dalla Casa Bianca.

Durante il suo discorso dopo la vittoria, si è rivolto direttamente al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, dicendo: “JD, habibi, c’è una dolce ironia nel fatto che sei obbligato dalla Costituzione a presiedere al mio insediamento. Wolverines 1, Buckeyes 0.”

IPA

Il punteggio finale si riferisce a una storica rivalità tra due squadre di football americano universitarie, gli Wolverines, del Michigan, lo Stato di El-Sayed, e i Buckeyes, dell’Ohio, lo Stato di Vance.

Cosa significa “habibi” e come è diventato virale

Habibi, il termine utilizzato da El-Sayed nei confronti di Vance, è arabo e può essere tradotto con “mio caro“. Viene usato sia tra familiari, sia tra amici.

El-Sayed lo ha però utilizzato in maniera palesemente ironica in questo contesto, al fine di provocare il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, conservatore e cristiano, con una parola araba.

Questo momento è stato più volte ripreso sui social da post che celebrano la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato, diventando tra i più virali.

Gli attacchi contro El-Sayed durante la campagna elettorale

Per tutta la campagna elettorale, El-Sayed ha ricevuto attacchi da parte dell’amministrazione Trump e del presidente stesso per le sue origini e per la sua fede musulmana.

L’utilizzo dell’arabo nel discorso di vittoria è anche legato a uno di questi attacchi: la destra americana aveva utilizzato un video di El-Sayed che utilizza la parola “inshallah” (traducibile come “se Dio vuole”), come prova di un suo supposto estremismo religioso.

Trump era arrivato a definire El-Sayed uno jihadista, e il suo rivale per il Senato Mike Rogers lo aveva accusato di avere rapporti con i Fratelli Musulmani, senza però portare alcuna prova certa delle sue accuse.

Nonostante questi attacchi, e anche il “tradimento” della sua rivale alle primarie democratiche, che ha dato il suo endosment ai repubblicani, El-Sayed ha vinto con 7 punti percentuali di distacco.