Senatore Nicita replica a La Russa dopo gli insulti, scuse rifiutate e richiesta di sanzioni: "È molto grave"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è al centro delle polemiche per l’insulto rivolto al senatore del Pd Antonio Nicita. Durante un dibattito in Aula relativo alla crisi in Iran, La Russa, credendo di avere il microfono spento, si è rivolto al Segretario generale con una frase inequivocabile: “Come si chiama quel cogli*ne che continua a urlare?”. L’insulto è stato chiaramente catturato dalla diretta streaming, diventando subito virale. Nicita non ha accettato il tentativo di scuse private.

Il senatore Nicita contro La Russa

“Sono stato offeso come senatore e l’offesa ha riguardato il Senato tutto come istituzione”, ha dichiarato Nicita in un’intervista al quotidiano La Stampa.

“Che esempio diamo alle scolaresche che vengono in Senato ad assistere alle sedute?”, si è domandato. “Forse l’idea che il potere conferisce a chi lo esercita il bullismo e l’impunità di offendere la dignità altrui? Come possono restare credibili le istituzioni democratiche se in aula avvengono fatti così gravi da parte del Presidente?”.

Nicita invoca il provvedimento disciplinare

Secondo l’esponente dem, il ruolo di Presidente del Senato richiede una terzietà e un rispetto che mancano del tutto: “È un fatto molto grave che evidenzia una mancanza totale di rispetto istituzionale e inidoneità al ruolo. Adesso valuteremo il caso da un punto di vista disciplinare”.

“In questi casi si fa una commissione e si valuta se ci devono essere delle sanzioni o altro. Vedremo con il gruppo del Partito Democratico”, ha spiegato Nicita.

Le ultime polemiche su Ignazio La Russa

Nel giro di una sola settimana, Ignazio La Russa è finito per ben quattro volte nell’occhio del ciclone. L’ultimo caso è quello che riguarda il senatore Nicita.

Ma nei giorni precedenti, La Russa è finito al centro di una polemica con Tommaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Pisa. “Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi?, aveva domandato retoricamente Montanari riferendosi al alcuni nomi della maggioranza e al presidente La Russa.

Immediata la reazione del diretto interessato, che ha annunciato una querela. Il rettore, in risposta, ha definito “grave” che la seconda carica dello Stato “minacci un cittadino per un’opinione liberamente espressa e argomentata in una campagna referendaria”.

Qualche giorno prima, Ignazio La Russa si era rivolto a una giornalista di Piazzapulita chiedendole “Tu chi sei? Sei carina”. Pochi istanti dopo aveva corretto il tiro: “Ma soprattutto sei brava. Perché oggi le donne valgono soprattutto se brave”.

Riportiamo poi un siparietto fra La Russa e una carabiniera. Il Presidente stava aspettando la premier Meloni davanti al Senato, quando si è imbattuto in una militare: “Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete”, ha detto il presidente del Senato, sorridendo a una carabiniera poco prima di entrare a Palazzo Madama con la presidente del Consiglio.