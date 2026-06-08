Senatore Silvestro accusato di violenza sessuale, La Russa chiede approfondimenti: la versione dell'avvocato

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Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto accertamenti sulla vicenda di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una donna. Molestie che sarebbero avvenute lo scorso anno nell’ufficio del parlamentare a Roma. Silvestro attraverso il suo avvocato respinge le accuse e afferma di non essere a conoscenza di alcuna indagine a suo carico, il senatore si dice “stupito e dispiaciuto”.

Senatore Francesco Silvestro accusato di violenza sessuale

Il senatore Francesco Silvestro “non è a conoscenza di nessun procedimento penale pendente ed esclude categoricamente ogni cosa”.

Così al Corriere della Sera l’avvocato Roberto Guida, legale del parlamentare di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice.

ANSA

Il senatore si dice “stupito e dispiaciuto“, continua l’avvocato, perché è “inevitabile che queste notizie ledono la sua immagine innanzitutto di padre e marito”.

Silvestro, aggiunge, “è pronto a chiarire ogni aspetto nelle opportune sedi e si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione e immagine”.

Le accuse di violenza sessuale

Ad accusare Silvestro è una donna di 52 anni, che ha presentato una denuncia alla procura di Napoli Nord oltre un anno dopo i fatti. Gli atti saranno quindi trasmessi a Roma per competenza.

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nel pomeriggio del 25 febbraio 2025 in uno degli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi a Roma.

Silvestro avrebbe ricevuto l’imprenditrice nel suo ufficio per discutere di una importante fornitura di vini. Un incontro confermato dallo stesso senatore.

A mettere in contatto i due sarebbe stato un carabiniere, parente del senatore e conoscente della donna.

La 52enne racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale con il senatore. E di non aver denunciato subito perché sotto choc e perché sarebbe stata intimidita e scoraggiata dallo stesso carabiniere che ha fatto da intermediario.

Il racconto della donna

La donna, agente di commercio di vini, conferma le accuse a Repubblica e parla anche di quanto detto da Silvestro.

“Non pensavo – dice – di dover affrontare, dopo la violenza, anche il dileggio. Lui bello, io normale. Quando l’ho letto non credevo ai miei occhi”.

La 52enne spiega di non aver mai visto Silvestro prima di quell’incontro. Racconta di essere stata ricevuta da sola nel suo ufficio, oltre l’anticamera dove ci sono gli assistenti.

Dopo le prime frasi allusive si sarebbe alzata per andare via, ma sarebbe stata bloccata dal senatore. Lei sarebbe rimasta paralizzata: “Ero come raggelata. Un senatore, nel suo studio”.

La sera stessa Silvestro le avrebbe inviato il link e l’indirizzo di un hotel: “Non ho mai risposto”.

La Russa chiede approfondimenti

Il caso scuote la politica, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di “procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di presidenza”.

Silvestro, attuale presidente della Bicamerale per gli Affari regionali, rischia delle sanzioni che vanno dalla censura fino all’interdizione per un massimo di dieci giorni ai lavori del Senato.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

“Mi auguro che si faccia chiarezza al più presto”. Così a Repubblica la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, una dei pochi politici della maggioranza a commentare finora la vicenda.

La parlamentare spiega di non conoscere bene il compagno di partito e di non aver gli elementi per giudicare i fatti.

Ma sottolinea una cosa secondo lei strana, cioè che la presunta violenza sia avvenuta in un luogo dove “non c’è privacy“, tra collaboratori e il continuo viavai: “Sono spazi molto frequentati, può affacciarsi chiunque all’improvviso”.

Di certo c’è la “battuta assolutamente infelice” di Silvestro dopo le accuse, “mi piacerebbe molto che si scusasse“.