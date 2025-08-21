Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione di un ristorante situato sul lungomare di Senigallia dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato gravi irregolarità amministrative e la presenza di quattro lavoratori irregolari. Il provvedimento, adottato dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, segue una serie di controlli intensificati decisi in Prefettura per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nei pubblici esercizi della provincia.

Controlli intensificati disposti dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di rafforzare i controlli amministrativi sugli esercizi pubblici è stata presa durante una recente Riunione Tecnica di Coordinamento in Prefettura. Il Questore Cesare Capocasa ha dato mandato agli agenti di effettuare verifiche approfondite su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di accertare la regolarità delle attività commerciali e il rispetto delle leggi vigenti.

Le irregolarità riscontrate nel ristorante di Senigallia

Nel corso di uno di questi controlli, i poliziotti della Questura di Ancona hanno effettuato un accesso presso un ristorante situato sul lungomare di Senigallia. Durante l’ispezione, sono emerse diverse violazioni amministrative. Gli agenti hanno identificato quattro lavoratori irregolari, impiegati sia in cucina che in sala, mentre nel locale erano presenti oltre cento clienti intenti a consumare la cena.

Mancanza di documentazione e cartellonistica obbligatoria

Oltre alla presenza di personale non regolarmente assunto, la Polizia ha accertato l’assenza della necessaria esposizione della Scia/licenza di somministrazione all’interno del locale. Inoltre, mancava la cartellonistica relativa agli orari di apertura e chiusura, che per legge deve essere affissa all’ingresso dell’esercizio commerciale. Queste omissioni rappresentano violazioni amministrative che possono comportare sanzioni e provvedimenti restrittivi.

Personale di sicurezza senza autorizzazione

Al momento dell’accesso, gli agenti – in abiti civili – sono stati fermati da due addetti alla sicurezza posizionati all’ingresso del ristorante. Da un controllo successivo, è emerso che entrambi erano sprovvisti del titolo autorizzatorio necessario per svolgere tale mansione. Per questo motivo, sono stati sanzionati con appositi verbali di constatazione.

Sospensione dell’attività per sette giorni

Alla luce delle molteplici violazioni riscontrate, che hanno potenzialmente messo a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini, il Questore di Ancona ha disposto la sospensione dell’attività del ristorante per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Contestualmente, è stata sospesa anche l’efficacia della Scia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Questore Cesare Capocasa ha ribadito la determinazione della Questura di Ancona nel garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza dei cittadini. I controlli sugli esercizi pubblici e privati proseguiranno in modo regolare e mirato su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e violazione delle regole.

IPA