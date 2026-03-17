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Forte gesto di altruismo e prontezza è stato compiuto da due poliziotti del XIV Reparto Mobile di Senigallia, che hanno salvato la vita a un automobilista colto da malore e coinvolto in un incidente stradale nella provincia di Vicenza. L’intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 17 marzo, durante il trasferimento del contingente verso la Questura di Padova, dove i soccorritori sono stati successivamente ricevuti e ringraziati dal Questore per il loro gesto.

Il salvataggio sulla provinciale: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, il contingente del XIV Reparto Mobile di Senigallia aveva appena concluso il proprio servizio di aggregazione a Cortina D’Ampezzo in occasione delle Paralimpiadi invernali. Il gruppo era in viaggio verso la Questura di Padova, tappa intermedia prima di rientrare nella sede nelle Marche.

Intorno alle ore 11, dopo essere usciti dall’autostrada e mentre percorrevano una strada provinciale nella provincia di Vicenza, all’altezza della frazione di Rosà, nel comune di Bassano del Grappa, i poliziotti hanno notato una Ford Fiesta finita contro un palo a margine della carreggiata. Il veicolo, proveniente dalla corsia opposta, mostrava evidenti segni di impatto e l’airbag era esploso.

L’intervento dei poliziotti: rianimazione e soccorso

Resisi conto della gravità della situazione, gli agenti si sono immediatamente fermati per prestare soccorso al conducente, un 40enne cittadino rumeno che si trovava in condizioni critiche, presumibilmente a seguito di un malore. Dopo aver allertato il 118, il Sovrintendente Michele Candito, capo contingente, e l’Assistente Capo Coordinatore Jean Paul Marino hanno iniziato senza indugio le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Le operazioni di soccorso sono proseguite ininterrottamente per oltre 20 minuti, durante i quali i due poliziotti hanno mantenuto in vita l’automobilista fino all’arrivo del personale sanitario. Il conducente è stato quindi affidato alle cure dei soccorritori e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale San Bortolo nel capoluogo berico.

Il riconoscimento in Questura a Padova

Dopo aver prestato la loro opera di soccorso, la squadra del XIV Reparto Mobile di Senigallia ha ripreso il viaggio, giungendo verso le ore 13 in Questura a Padova.

Qui il Questore della provincia, Marco Odorisio, ha ricevuto nel proprio ufficio il Sovrintendente Michele Candito e l’Assistente Capo Coordinatore Jean Paul Marino. Il Questore ha espresso personalmente i suoi complimenti e ringraziamenti per il gesto di generosità e altruismo che ha permesso di mantenere in vita il malcapitato automobilista, consentendone il ricovero in ospedale e scongiurando un esito fatale.

IPA