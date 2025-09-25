Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Gravi disordini presso uno stabilimento balneare sul lungomare di Senigallia lo scorso 23 agosto. Sei provvedimenti sono stati emessi dal Questore Capocasa nei confronti di altrettanti giovani, dopo che questi avevano aggredito il titolare e il personale della sicurezza del locale, causando lesioni e disordini documentati dalle telecamere e dai presenti. L’azione è stata decisa per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza nella zona.

Le misure preventive adottate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha firmato sei provvedimenti di prevenzione nei confronti di altrettante persone coinvolte nei fatti avvenuti a Senigallia. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni, che la sera del 23 agosto si sono resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni del titolare di uno stabilimento balneare e degli addetti alla sicurezza. L’episodio ha avuto luogo dopo che a questi giovani era stato negato l’accesso al locale per motivi di sicurezza.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione è degenerata quando i giovani, contrariati dal divieto di ingresso, hanno reagito con violenza. Sono stati scagliati tavoli e sedie contro il personale del locale, mentre il titolare e gli addetti alla sicurezza sono stati colpiti con calci, pugni e persino una testata. L’azione ha provocato lesioni personali di varia entità alle vittime, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le riprese effettuate dagli avventori hanno documentato l’intera scena, contribuendo a dare ampia risonanza mediatica all’accaduto.

I provvedimenti emessi dal Questore

Per i fatti accaduti, il Questore di Ancona ha disposto il Daspo urbano nei confronti di tre giovani, vietando loro l’accesso e la permanenza sia all’interno che nelle immediate vicinanze dello stabilimento balneare teatro dei disordini, oltre che nei locali limitrofi, fino al 2026. Per altri tre soggetti, già destinatari in passato di provvedimenti di Daspo in ambito sportivo, è stato invece emesso il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Senigallia per un totale cumulativo di 7 anni.

Il contesto e le finalità delle misure

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti adottati dal Questore Capocasa sono di natura preventiva e rientrano nelle strategie di monitoraggio e contrasto agli episodi di violenza e disordine legati alla movida, in particolare nelle località balneari durante la stagione estiva. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, prevenendo il ripetersi di episodi simili che possono mettere a rischio l’ordine pubblico e la serenità delle aree turistiche.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli operatori del settore turistico di Senigallia, che hanno espresso apprezzamento per la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e per la fermezza dimostrata dalle istituzioni nel contrastare fenomeni di aggressione e violenza. Le immagini diffuse sui social e dai media locali hanno contribuito ad alimentare il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di svago e sulla necessità di adottare misure efficaci per prevenire il verificarsi di simili episodi.

Le misure preventive: Daspo urbano e Foglio di Via

Il Daspo urbano, applicato a tre persone, rappresenta uno strumento introdotto per contrastare comportamenti pericolosi e violenti nei luoghi pubblici, impedendo ai destinatari di accedere a determinate aree. Il Foglio di Via Obbligatorio, invece, vieta il ritorno nel Comune di Senigallia per un periodo stabilito, in questo caso per un totale di 7 anni cumulativi, nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

