È di 23 arresti il bilancio dell’ultima operazione condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di soggetti già sottoposti agli arresti domiciliari e imputati nel processo scaturito dall’operazione EUREKA. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata portata a termine nelle prime ore del 4 ottobre in diverse città italiane, a seguito della sentenza di primo grado emessa il 1 ottobre dal Tribunale di Reggio Calabria. L’intervento è stato motivato dalla necessità di aggravare le misure cautelari per garantire la sicurezza pubblica e impedire la reiterazione dei reati contestati.

Le fonti dell’operazione: la nota dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha visto il coinvolgimento dei Comandi Provinciali territorialmente competenti nelle città di Catanzaro, Pescara, Bologna, Brindisi e Roma. L’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dall’Ufficio del GIP su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha riguardato 23 soggetti già sottoposti agli arresti domiciliari, ora trasferiti in carcere. Questi individui sono imputati nel processo nato dall’operazione EUREKA, una delle più vaste indagini antimafia degli ultimi anni.

La sentenza di primo grado e le nuove misure cautelari

Il 1 ottobre il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza di primo grado, condannando 76 imputati e assolvendo 7 persone su un totale di 83. Per 23 di questi, la Procura Distrettuale Antimafia ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, ritenendo sussistenti le esigenze di sicurezza e prevenzione. Il passaggio dagli arresti domiciliari al carcere è stato disposto per evitare il rischio di reiterazione dei reati e garantire l’efficacia dell’azione giudiziaria.

L’operazione EUREKA: una vasta indagine internazionale

L’operazione EUREKA era stata avviata all’alba del 3 maggio 2023, quando i Carabinieri del ROS e del Gruppo di Locri avevano eseguito quattro provvedimenti cautelari collegati, emessi dall’Ufficio GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura. L’indagine aveva coinvolto 108 soggetti, accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l’aggravante della transnazionalità e dell’ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione e traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati connessi.

Sequestri milionari e ramificazioni internazionali

Durante l’operazione sono stati eseguiti sequestri preventivi di società commerciali, beni mobili e immobili per un valore di circa 25 milioni di euro, distribuiti tra Italia, Portogallo, Germania e Francia. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, si è sviluppata grazie alla collaborazione di due Squadre Investigative Comuni: una tra la DDA di Reggio Calabria e le Procure tedesche di Monaco I, Coblenza, Saarbrücken e Düsseldorf; l’altra tra la DDA di Reggio Calabria, il Tribunale di Limburg e il Procuratore Federale di Bruxelles, sotto il coordinamento di Eurojust.

La cooperazione europea e i risultati ottenuti

Lo strumento delle Squadre Investigative Comuni si è rivelato fondamentale, consentendo di svolgere indagini simultanee e coordinate nei vari Paesi europei, con acquisizione in tempo reale degli elementi indiziari. In parallelo all’operazione EUREKA, le autorità giudiziarie belghe e tedesche hanno eseguito rispettivamente 15 e 24 provvedimenti restrittivi nei confronti di ulteriori indagati per narcotraffico e riciclaggio. L’indagine era stata avviata nel giugno 2019 grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia federale belga, che stava investigando su soggetti legati alla cosca “NIRTA” di San Luca (RC), attiva a Genk (Belgio) e dedita al narcotraffico internazionale.

Le famiglie coinvolte e le attività criminali

Le attività investigative si sono inizialmente concentrate sulla famiglia “STRANGIO fracascia” di San Luca, riconducibile ai “NIRTA”, per poi estendersi ad altre famiglie del centro aspromontano e alla locale di ‘ndrangheta di Bianco. Sono stati ricostruiti gli assetti interni delle organizzazioni, documentando numerose condotte relative all’acquisto di ingenti quantità di cocaina per il mercato locale (alcune delle quali non concretizzate per mancanza di accordo con i fornitori), alla detenzione e al porto di armi da guerra, e al reinvestimento di capitali illeciti in attività imprenditoriali sia in Italia che all’estero, in particolare nei settori della ristorazione, del turismo e immobiliare.

Il traffico internazionale di stupefacenti

Per quanto riguarda il traffico internazionale di stupefacenti, è emersa l’operatività di tre associazioni contigue alle principali cosche del mandamento jonico reggino, con basi operative in Calabria e ramificazioni in varie regioni italiane e all’estero. Queste consorterie, spesso in sinergia tra loro, si rifornivano direttamente da organizzazioni criminali colombiane, ecuadoregne, panamensi e brasiliane, gestendo un canale di importazione di cocaina dal Sud America all’Australia, dove il prezzo di vendita dello stupefacente è notevolmente più alto rispetto al mercato europeo.

Le rotte della droga e i sequestri

Sono stati documentati numerosi episodi di importazione via mare, con sbarchi nei porti di Gioia Tauro, Anversa e Colon. Tra maggio 2020 e gennaio 2022 sono stati movimentati oltre 6.000 kg di cocaina, di cui più di 3.000 kg sono stati sequestrati. I flussi di denaro derivanti dalle compravendite dello stupefacente venivano gestiti da organizzazioni composte da soggetti di nazionalità straniera, specializzati nel cosiddetto pick-up money, o da spalloni che trasportavano denaro contante in tutta Europa. Le movimentazioni finanziarie hanno interessato Panama, Colombia, Brasile, Ecuador, Belgio e Olanda.

Le garanzie processuali

Le autorità sottolineano che tutti gli imputati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna definitiva. L’operazione EUREKA rappresenta un esempio di efficace collaborazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico, confermando il ruolo centrale della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel contrasto alle mafie.

