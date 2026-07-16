Sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova, Castellucci condannato a 12 anni di carcere: 11 a Donferri

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 16 luglio 2026, 2893 giorni dopo il 14 agosto 2018 in cui l’Italia assistette al crollo del ponte Morandi di Genova, è arrivata la sentenza di primo grado. I giudici della 1^ sezione penale del Tribunale ligure si sono espressi sul disastro che causò 43 morti alla vigilia di Ferragosto. Tra i 57 imputati, Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e di Atlantia, è stato condannato a 12 anni di carcere. Uno in più di Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi. Per Mauro Coletta, ex direttore vigilianza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti (Mit), condanna a 5 anni.

La sentenza di primo grado: le condanne da Castellucci a Coletta

L’ex ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere: la Procura di Genova aveva chiesto 18 anni e 6 mesi (la più alta tra i 57 imputati).

Castellucci sta già scontando nel carcere milanese di Opera una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino.

Poi, 11 anni per Michele Donferri Mitelli (ex numero tre di Aspi): il pm aveva chiesto 15 anni e 6 mesi.

Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti (ex numero due Aspi), erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi.

Condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà (ex ad di Spea) per il quale il pm aveva chiesto 7 anni.

Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit, è stato condannato a 5 anni: l’accusa ne chiedeva 10.

La ricostruzione della tragedia del 14 agosto 2018

La storia di uno dei più gravi disastri stradali del Paese comincia la mattina del 14 agosto 2018 quando alle ore 11:36, sotto un violento nubifragio che si abbatte su una Genova semivuota per le vacanze estive, il viadotto Polcevera – opera progettata dall’ingegnere Riccardo Morandi e inaugurata nel 1967 – si sgretola improvvisamente.

Il collasso viene innescato dalla rottura di uno strallo (il tirante posizionato sulla sommità del pilone), che provoca il cedimento strutturale della campata della pila 9. Le immagini catturate dalle telecamere di un’azienda locale mostrano chiaramente l’attimo del crollo, mentre nei video amatoriali rimane scolpito il grido disperato di un residente: “Oddio, oddio”.

La macchina dei soccorsi si attiva immediatamente: vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile lavorano incessantemente tra le macerie. Il bilancio finale è drammatico: i morti sono 43. Il corpo dell’ultima vittima, Mirko Vicini, viene recuperato soltanto 5 giorni dopo, il 19 agosto.

Il crollo lascia sospeso il destino delle pile 10 e 11, giudicate instabili e pericolanti sopra le abitazioni sottostanti. Le autorità istituiscono immediatamente una zona rossa e una zona arancione, costringendo allo sfollamento 566 persone per un totale di 266 famiglie.

Il 18 agosto 2018, la Fiera di Genova (presso il padiglione Jean Nouvel) ospita i funerali di Stato per 19 delle vittime, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premier Giuseppe Conte e degli allora ministri dell’Interno e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli. Per gli altri 25 morti, le famiglie hanno scelto esequie in forma privata, esprimendo aperta polemica nei confronti delle istituzioni.

La demolizione, la rinascita e il “Modello Genova”

Il percorso verso la ricostruzione passa prima per lo smantellamento del vecchio viadotto. Le operazioni iniziano l’8 febbraio 2019 con la rimozione delle parti sospese. Il momento cruciale avviene il 28 giugno 2019 alle ore 9:37, quando un’esplosione controllata rade al suolo le pile 10 e 11.

Poco più di un anno dopo, il 3 agosto 2020, viene ufficialmente inaugurato il nuovo viadotto San Giorgio, realizzato a tempi di record dal consorzio Per Genova sulla base di un progetto donato alla città dall’architetto Renzo Piano. L’opera diventa il simbolo del cosiddetto modello Genova, caratterizzato da procedure burocratiche accelerate e semplificate.

Le indagini e le tappe del processo

Parallelamente alla ricostruzione, si sviluppa l’azione della magistratura. Il 6 settembre 2018, la Procura di Genova – avvalendosi delle indagini del primo gruppo della Guardia di Finanza – iscrive i primi 20 nomi nel registro degli indagati, tra cui l’allora amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) Giovanni Castellucci, diversi funzionari del Ministero delle Infrastrutture e i vertici tecnici di Spea. Con il passare dei mesi, il numero degli indagati sale a 59, portando anche alla nascita di tre filoni d’indagine paralleli incentrati sulla cattiva gestione della rete autostradale.

Secondo l’impianto accusatorio dei pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, la società concessionaria era pienamente consapevole dei difetti costruttivi che affliggevano il viadotto, ma avrebbe deliberatamente risparmiato sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire dividendi più elevati ai propri azionisti.

Dopo oltre tre anni di complesse indagini, il processo penale prende il via il 7 luglio 2022 davanti al collegio giudicante composto da Paolo Lepri (presidente), Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori. Il dibattimento si rivela imponente:

284 udienze

282 testimoni ascoltati

Al termine della requisitoria, i pm formulano una richiesta complessiva di circa 400 anni di reclusione per 56 dei 57 imputati rimasti a processo (tra cui Giovanni Castellucci), sollecitando un’unica assoluzione.

La vigilia delle polemiche: le scuse di Aspi e la reazione dei familiari

Le ore immediatamente precedenti alla lettura del verdetto sono state segnate da forti tensioni politiche e sociali. A infiammare gli animi è stata una lettera aperta scritta dall’attuale amministratore delegato di Autostrade, Arrigo Giana, contenente formali scuse a nome dell’azienda. Nella missiva, Giana dichiarava di attendere la sentenza “con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari” e si interroga sul perché non siano state chieste scuse immediate all’epoca dei fatti. L’attuale AD ha preso nettamente le distanze dalla gestione passata, definendo il gesto una “esigenza morale” a fronte di ferite indelebili causate dalle scelte di alcuni, sottolineando come oggi Aspi sia una realtà profondamente mutata, sotto il controllo dello Stato, guidata da nuovi azionisti e focalizzata sulla sicurezza.

Le scuse non sono state affatto gradite dai parenti delle vittime. Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime, ha replicato duramente bollando l’iniziativa come tardiva e inopportuna:

“Credo che neanche Totò, in qualche sceneggiatura, avrebbe potuto immaginare un momento meno opportuno”.

Secondo Possetti, le scuse avrebbero dovuto essere presentate subito dai nuovi amministratori al momento della loro nomina, accompagnate da un piano d’azione concreto e antitetico rispetto alla gestione precedente. “Noi siamo preoccupati per la sicurezza, avendo purtroppo toccato con mano gli esiti nel caso in cui la stessa sia stata sempre sottovalutata. Le scuse non bastano, occorrono sempre i fatti conseguenti”.

Sul piano politico, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha accolto favorevolmente il gesto di Giana, ritenendo che permetta al Paese “di fare un passo oltre rispetto alla situazione drammatica che abbiamo vissuto”. Di contro, il vicepremier Matteo Salvini non è entrato nel merito della polemica sulla lettera, limitandosi ad auspicare che “le responsabilità del passato vengano punite e indicate perché non solo Genova ma tutta l’Italia aspettano e meritano giustizia”.