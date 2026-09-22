Senza biglietto sul treno regionale a Savona sferra pugni in faccia a un poliziotto fuori servizio: arrestato

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Un cittadino straniero è stato arrestato a Savona per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un agente della Polfer intervenuto su un treno regionale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati commessi nel territorio genovese, è stato fermato e sottoposto a rito direttissimo, con applicazione del divieto di dimora nella provincia. L’episodio si è verificato durante un controllo di routine della Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di prevenzione e vigilanza svolto dagli agenti della Polfer di Savona. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione da parte del personale ferroviario, che aveva riscontrato difficoltà nella gestione di un passeggero privo di biglietto.

I fatti: l’aggressione sul treno regionale

L’uomo, salito a bordo di un treno regionale in partenza dallo scalo ferroviario di Savona senza essere in possesso di un regolare titolo di viaggio, ha rifiutato con fermezza di scendere dal convoglio nonostante le ripetute richieste del Capo Treno. La situazione è degenerata quando un agente della Polfer, libero dal servizio, è intervenuto per aiutare il personale delle Ferrovie. Il passeggero ha reagito violentemente, colpendo il poliziotto al volto con diversi pugni.

L’intervento della Polfer e l’arresto

La situazione è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polfer di Savona, allertata dal Capo Treno. Gli agenti hanno bloccato l’uomo e, dopo le procedure di identificazione, lo hanno tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente aggredito è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico con dieci giorni di prognosi.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato, già indagato e arrestato in passato per reati commessi nel territorio genovese, è stato sottoposto a rito direttissimo presso il Tribunale di Savona. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.

IPA