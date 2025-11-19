Senza consenso è violenza sessuale, la Camera approva all'unanimità la legge dell'accordo Meloni-Schlein

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Camera ha approvato la proposta di legge bipartisan per introdurre nel codice penale il concetto di “consenso libero e attuale“, senza il quale chiunque compia o faccia compiere atti sessuali sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Il testo passa ora al Senato. La norma è frutto dell’accordo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

La Camera approva la legge sul consenso

La Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge bipartisan, quindi frutto di un accordo tra maggioranza e opposizione, che modifica l’articolo 609-bis del codice penale, quello che regola il reato di stupro.

Il testo della legge passerà ora in Senato per il voto definitivo. Potrebbe essere scelta come data della votazione il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

ANSA Il risultato unanime della votazione

La legge, come detto, è nata da un accordo pregresso tra maggioranza e opposizione. Per questa ragione non dovrebbero esserci dubbi sulla sua approvazione.

Cosa cambia con la legge sul consenso

La legge introduce nel codice penale il concetto di consenso “libero e attuale”. Senza questa premessa, qualsiasi atto sessuale compiuto da qualcuno o fatto compiere a qualcuno è considerato violenza e punito con il carcere da 6 a 12 anni.

La formula sottolinea non solo che il consenso all’atto sessuale debba essere espresso senza pressioni esterne (libero), ma che possa essere revocato in qualsiasi momento (attuale).

La segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato: “È un grande passo avanti per il Paese, una piccola grande rivoluzione culturale. Su questo terreno bisogna saper mettere da parte le forti divergenze politiche che abbiamo e provare a far fare un salto in avanti al Paese.”

L’accordo Schlein Meloni e il precedente della Francia

La legge è il frutto di alcuni incontri avvenuti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria e Schlein, che nei giorni scorsi hanno definito quali sarebbero stati gli obiettivi della nuova legge.

L’accelerazione su questo tema è arrivata poche settimane dopo l’approvazione, in Francia, di una modifica molto simile al codice penale.

Nel caso della legge francese, in consenso dovrà essere: “libero e informato, specifico, preliminare e revocabile”.