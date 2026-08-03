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È scattato un arresto per fuga pericolosa all’alt e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata in seguito a un episodio avvenuto nella notte di sabato 1° agosto a Firenze. Un uomo di 46 anni è stato fermato dopo un inseguimento ad alta velocità, scaturito da un sorpasso sospetto e conclusosi con ulteriori sanzioni per detenzione di sostanza stupefacente e guida senza patente.

Il sorpasso sospetto e l’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando le Volanti di via Zara, impegnate in un servizio di controllo, sono state superate da un motoveicolo che procedeva a forte velocità lungo viale Matteotti, nel centro di Firenze.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il conducente dello scooter, un uomo di 46 anni, ha attirato l’attenzione degli agenti per la sua condotta di guida e l’atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno quindi deciso di seguirlo per effettuare un controllo. Tuttavia, l’uomo, accortosi della presenza della pattuglia, ha aumentato ulteriormente la velocità, iniziando una fuga pericolosa tra le auto in strada.

Manovre rischiose e violazione del codice della strada

L’inseguimento si è protratto per alcune strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre estremamente rischiose: ha percorso diverse vie contromano e ha attraversato un incrocio nonostante il semaforo fosse rosso. Queste azioni hanno messo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e degli stessi agenti impegnati nell’inseguimento.

La cattura e i controlli

Alla fine della corsa, i poliziotti sono riusciti a raggiungere e bloccare il motociclista. Durante i controlli approfonditi, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, motivo per cui è stato contestato anche il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che il 46enne non aveva mai conseguito la patente di guida e che il motoveicolo era sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Per questi motivi, oltre all’arresto per fuga pericolosa e resistenza a Pubblico Ufficiale, sono state elevate diverse sanzioni amministrative: guida senza patente, assenza della carta di circolazione e mancanza della copertura R.C.A..

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

L’intervento delle Volanti di via Zara si inserisce nell’ambito dei controlli notturni per la sicurezza stradale e la prevenzione dei reati nel territorio di Firenze. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di comportamenti pericolosi e irregolari alla guida, nonché l’impegno nel contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti e alle violazioni amministrative legate alla circolazione dei veicoli.

IPA