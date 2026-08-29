Senzatetto trova una valigetta piena di soldi a Belluno e lancia 4mila euro in banconote da 50 in strada

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Ha trovato una valigetta con dentro migliaia di euro e, invece di tenerli, ha iniziato a lanciare i soldi lungo la strada. È successo a Belluno, dove un senzatetto di origine irachena ha sparso in via Tiziano Vecellio 80 banconote da 50 euro, per un totale di 4mila euro. La polizia, allertata da una persona che aveva assistito alla scena, ha recuperato il denaro e lo ha poi consegnato al Comune, visto che nessuno ne ha denunciato lo smarrimento.

La valigetta e il gesto del clochard

L’episodio risale al pomeriggio del 5 agosto, ma è stato reso noto soltanto adesso, ed è avvenuto lungo la strada che collega Belluno a Ponte nelle Alpi.

Il senzatetto, conosciuto in zona con il nome di Haider e presente stabilmente a Belluno almeno dal 2022, è stato visto camminare a bordo strada con una valigetta aperta in una mano, mentre con l’altra lasciava cadere (e volare) le banconote.

IPA

La scena si è verificata nei pressi del parcheggio di uno store Caddy, in una fascia oraria caratterizzata da traffico intenso.

Diversi testimoni, soprattutto automobilisti di passaggio, avevano inizialmente pensato che i soldi fossero falsi. Una persona che ha assistito alla scena ha invece chiamato la polizia.

La polizia recupera 4mila euro

Gli agenti sono intervenuti e hanno iniziato a raccogliere le banconote disperse dal clochard. Alla fine ne sono state recuperate 80, tutte da 50 euro e tutte autentiche, per un valore complessivo di 4mila euro.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, comunicare con l’uomo sarebbe stato particolarmente difficile. Il senzatetto non parla e non è stato pertanto possibile ricostruire con precisione dove avesse trovato la valigetta né in quali circostanze ne fosse entrato in possesso.

Di chi erano valigetta e soldi

Il denaro è stato portato in Questura insieme alla valigetta. Per diversi giorni la polizia ha atteso che qualcuno si presentasse per reclamarlo, ma nessuno lo ha fatto. Non risultava nemmeno una denuncia di smarrimento collegata alla somma recuperata.

Anche a distanza di quasi un mese, il mistero non è stato risolto e le ipotesi sull’origine del denaro restano senza riscontro. Non sono emersi neanche elementi che permettano di collegare la somma a furti, reati o altre attività illecite.

I 4mila euro consegnati al Comune di Belluno

Trascorso il periodo di attesa senza che nessuno rivendicasse il denaro, come da prassi la polizia ha consegnato i 4mila euro al Comune di Belluno.

Il senzatetto Haider vive in città almeno dal 2022 e viene aiutato da alcune persone che, in maniera privata e discreta, si occupano delle sue necessità nei limiti in cui lui accetta assistenza.

Cosa succede ai soldi trovati se nessuno li reclama

La consegna dei 4mila euro al Comune di Belluno non significa che il denaro sia diventato immediatamente di proprietà dell’amministrazione. Per soldi e altri beni mobili ritrovati esistono infatti regole precise stabilite dagli articoli 927 e seguenti del Codice civile.

Chi trova una cosa e non conosce il proprietario deve consegnarla senza ritardo al Comune del luogo del ritrovamento, indicando le circostanze in cui l’ha rinvenuta. Anche a Belluno esiste un apposito Ufficio Oggetti Rinvenuti, che riceve, registra e custodisce i beni smarriti trovati sul territorio comunale.

Ogni consegna viene accompagnata da un verbale nel quale sono riportati anche i dati del ritrovatore e le circostanze del ritrovamento.

La legge prevede poi che la consegna venga resa pubblica attraverso l’Albo pretorio del Comune. Da quel momento inizia il periodo durante il quale il legittimo proprietario può farsi avanti per recuperare quanto ha perso.

Se trascorre un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che il proprietario si presenti, la cosa ritrovata – oppure il ricavato della sua eventuale vendita – appartiene a chi l’ha trovata. È quanto stabilisce l’articolo 929 del Codice civile.

Nel caso dei 4mila euro recuperati a Belluno, dunque, il passaggio dalla Questura al Comune rientra nella procedura prevista per la gestione delle cose ritrovate.

Il fatto che nei giorni successivi nessuno abbia denunciato lo smarrimento o reclamato la valigetta non consente, da solo, di considerare immediatamente il denaro di proprietà comunale: occorre seguire l’iter e attendere i termini previsti dalla legge.