Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 32 anni è stato fermato ad Ardea, comune in provincia di Roma, ed è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori ai danni dell’ex compagna. È stato rintracciato a piedi sul lungomare dopo le ricerche dei Carabinieri, avviate in seguito alla denuncia della donna.

La denuncia e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nella notte di lunedì 16 novembre, intorno alle 2:30, la donna, 26 anni, sarebbe stata intercettata dall’ex compagno al termine del turno di lavoro. L’uomo l’avrebbe convinta a raggiungerlo con le rispettive auto in un parcheggio isolato. Qui avrebbe estratto un coltello da cucina e, minacciandola, l’avrebbe costretta a salire sulla propria vettura e condotta in un edificio abbandonato. Secondo la ricostruzione, lì l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale non consenziente.

La giovane sarebbe riuscita a persuadere l’uomo a riaccompagnarla alla sua auto e, una volta rientrata a casa, ha chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112. I Carabinieri della Tenenza di Ardea sono intervenuti insieme ai sanitari del 118. La donna è stata trasportata in codice rosa al Pronto Soccorso della clinica Città di Aprilia, dove ha presentato denuncia.

Le ricerche e il fermo

Durante la ricostruzione dei fatti è emerso che il 12 novembre la 26enne si era già rivolta ai Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo per denunciare analoghe condotte vessatorie e violente, che avrebbe subito durante la convivenza con l’ex compagno.

Poche ore dopo il presunto delitto, il 32enne aveva contattato il 112 minacciando gesti anticonservativi; subito dopo si era disfatto del telefono per rendersi irreperibile. I militari hanno avviato le ricerche, raccolto testimonianze e ricostruito gli spostamenti dell’uomo. La svolta è arrivata intorno alle 8,30, quando una nuova chiamata del 32enne alla Centrale Operativa ha permesso ai Carabinieri di intercettarlo e bloccarlo a piedi sul Lungomare di Ardea.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.