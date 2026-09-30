Sequestrano madre e figlio a Ghedi vicino Brescia e li portano alle Poste con le pistole, 9 arresti

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È di nove arresti per sequestro di persona a scopo di estorsione e porto illegale di armi il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Brescia. Le indagini sono state avviate dopo che, il 9 gennaio scorso, una madre e suo figlio, entrambi stranieri, sono stati costretti sotto minaccia a prelevare 6mila euro in un ufficio postale di Ghedi. Le vittime sono riuscite a salvarsi grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio e di alcuni agenti della polizia locale presenti sul posto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo l’arresto in flagranza di tre cittadini stranieri coinvolti direttamente nel sequestro e nella tentata estorsione ai danni delle due vittime. L’episodio si è verificato il 9 gennaio presso l’ufficio postale di Ghedi (Brescia), dove madre e figlio sono stati condotti con la forza e minacciati con pistole semiautomatiche per costringerli a prelevare una somma di 6mila euro da un libretto postale.

Il salvataggio delle vittime

La situazione si è sbloccata quando le vittime, trovando il coraggio di chiedere aiuto, hanno avvertito un poliziotto libero dal servizio e alcuni agenti della polizia locale che si trovavano casualmente all’interno dell’ufficio postale. Raccontando di essere ostaggi dei tre uomini, hanno permesso un tempestivo intervento che ha portato all’arresto immediato dei sequestratori.

Le successive indagini, condotte dalla Squadra mobile della questura di Brescia, hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda grazie all’analisi dei telefoni cellulari degli indagati, all’esame delle loro attività sui social network e alle intercettazioni telefoniche. È emerso che il pomeriggio dell’8 gennaio 2026 la vittima più giovane era stata attirata con l’inganno, sequestrata e malmenata dai tre arrestati. Il ragazzo, incappucciato, è stato portato in una cascina nel territorio di Rovigo, dove è stato spogliato, picchiato e minacciato di morte per costringerlo a consegnare tutto il denaro che aveva con sé.

Le violenze e le minacce

Durante la prigionia, i sequestratori si sono impossessati anche delle carte di credito della vittima, obbligandolo a disporre un bonifico a favore di uno di loro. Le violenze subite sono state riprese in video, con la minaccia di diffondere le immagini nel caso in cui il ragazzo non avesse assecondato le richieste dei suoi aguzzini.

La mattina del 9 gennaio, il giovane è stato trasferito in provincia di Reggio Emilia, rinchiuso a chiave in una stanza di un’abitazione e sottoposto a ulteriori violenze. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione si è risolta e le vittime sono state liberate.

Le accuse e i dettagli dell’operazione

Complessivamente, nell’indagine risultano coinvolte nove persone. Cinque di queste sono accusate di porto illegale di armi in luogo pubblico, avendo portato con sé pistole semiautomatiche e relativo munizionamento senza il necessario titolo autorizzativo. Un’altra persona è stata inoltre indagata per possesso di materiale pedopornografico, materiale rinvenuto nel suo telefono cellulare durante le perquisizioni.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine

All’operazione hanno preso parte anche i poliziotti delle Squadre mobili di Caserta, Bergamo, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo e Vicenza, oltre ai Reparti prevenzione crimine e alle unità cinofile antiesplosivo. Il lavoro di squadra tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato ha permesso di smantellare un gruppo criminale responsabile di gravi reati e di assicurare alla giustizia i responsabili.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Squadra mobile di Brescia rappresenta un importante risultato nella lotta contro i sequestri di persona e le estorsioni. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra le varie forze di polizia hanno permesso di salvare le vittime e di arrestare i responsabili, restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.

IPA