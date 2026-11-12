Sequestrano un gioielliere a scopo di rapina a San Marco in Lamis, ma il colpo fallisce: il video

Un gioielliere di 61 anni è stato sequestrato nella tarda serata dell’11 novembre a San Marco in Lamis, nel Foggiano. I banditi, incappucciati e armati di fucili, lo hanno fatto scendere dalla sua auto e lo hanno portato in campagna, dove lo hanno costretto a spogliarsi. Per farsi consegnare le chiavi della gioielleria, gli hanno fatto credere di avere già in ostaggio sua moglie e suo figlio. Il colpo è fallito quando i rapinatori, già entrati nel negozio, sono stati sorpresi dall’arrivo dei carabinieri e di alcuni amici del gioielliere. A dare l’allarme è stata la moglie del commerciante.

ANSA