Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti eseguiti dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale. Due cittadini di origine albanese sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Le indagini e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri di Bologna, l’operazione ha preso avvio all’inizio di ottobre, quando i militari hanno arrestato in flagranza di reato i due uomini, rispettivamente di 37 anni e 34 anni. L’arresto è avvenuto dopo una serie di accertamenti approfonditi sulle due VW Golf in uso agli indagati. Durante le ispezioni sui veicoli, i Carabinieri hanno scoperto un vano con doppio fondo, ricavato sopra l’alloggiamento della ruota di scorta.

Il ritrovamento della cocaina

All’interno di questo nascondiglio, i militari hanno rinvenuto 4 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 4,335 chilogrammi lordi. La sostanza, avvolta in cellophane nero e contrassegnata dalla sigla “777”, era destinata al confezionamento di oltre 16.500 dosi. Le successive analisi tossicologiche hanno evidenziato un principio attivo pari al 62%, confermando l’elevata purezza dello stupefacente sequestrato.

La misura cautelare in carcere è stata richiesta dal Pubblico Ministero sulla base degli elementi raccolti durante le indagini. I due cittadini albanesi sono stati quindi rintracciati e condotti in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

IPA