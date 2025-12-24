Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una tonnellata di fuochi pirotecnici sequestrati e due titolari denunciati il risultato di un’operazione dei Carabinieri a Polistena (Reggio Calabria), dove materiale esplodente privo di certificazione stava per essere immesso sul mercato clandestino in vista delle festività di fine anno.

Operazione dei Carabinieri: sequestrata “polveriera” pronta per il mercato illegale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, un intervento mirato ha permesso di sottrarre al mercato nero una quantità ingente di fuochi d’artificio clandestini, scongiurando rischi potenzialmente drammatici per la sicurezza pubblica. L’azione, condotta dalla Compagnia di Taurianova nell’ambito di un piano di controllo del territorio intensificato nelle ultime settimane, si è inserita in una strategia più ampia di prevenzione e tutela dei cittadini.

Controlli serrati e sinergia tra le Stazioni dell’Arma

L’operazione è stata il risultato di una collaborazione tra le Stazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con particolare attenzione agli esercizi commerciali considerati a rischio. L’attività di monitoraggio, svolta in modo costante e discreto, ha portato i militari a concentrare le indagini su un punto vendita situato a Polistena, nel territorio reggino.

Perquisizioni e scoperta del materiale esplodente

Le perquisizioni, estese sia ai locali commerciali che ai magazzini annessi, sono state effettuate dai Carabinieri delle Stazioni di San Giorgio Morgeto e Cittanova, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia. All’interno dei locali, i militari hanno rinvenuto un quantitativo considerevole di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente: circa una tonnellata di materiale esplodente, per una massa attiva complessiva di 85 chilogrammi. Tutto il materiale era privo della prescritta marchiatura “CE” e di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Destinazione e rischi del materiale sequestrato

Secondo gli investigatori, il carico sarebbe stato destinato a rifornire il mercato clandestino in vista del Capodanno, trasformando la notte della festa in una potenziale fonte di incidenti e gravi lesioni. Il materiale, ad alto rischio, è stato immediatamente sottoposto a sequestro, mentre i due titolari dell’attività – un uomo e una donna – sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

Impatto sulla sicurezza e prevenzione

Il sequestro assume particolare rilievo sotto il profilo della prevenzione: ogni anno, infatti, l’utilizzo di fuochi d’artificio illegali contribuisce ad alimentare un drammatico bilancio di feriti, spesso tra i più giovani. L’Arma dei Carabinieri continua a contrastare questo fenomeno con controlli serrati e interventi mirati, soprattutto nei periodi più delicati dell’anno.

