Eseguito dai Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola un sequestro di un’area adibita a discarica abusiva di 400 tonnellate di rifiuti. L’intervento è stato eseguito nel Comune di San Gennaro Vesuviano, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non, abbandonati su un terreno nascosto dalla vegetazione. L’operazione è stata finalizzata a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e a individuare i responsabili della gestione della discarica.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta della discarica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. L’attività di controllo, svolta in collaborazione con l’articolazione territoriale dell’Arma, aveva come obiettivo l’individuazione di siti abusivi di abbandono di rifiuti. Durante le perlustrazioni, i militari hanno individuato, celata tra la fitta vegetazione, un’area di circa 1000 mq nel Comune di San Gennaro Vesuviano, utilizzata come discarica non autorizzata.

Tipologia e quantità dei rifiuti rinvenuti

L’area sequestrata è risultata essere il punto di accumulo di una vasta gamma di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. In particolare, sono stati trovati rifiuti urbani indifferenziati, plastiche, gomme, parti di autovetture demolite, filtri impregnati di oli esausti, batterie esauste e guaine bituminose provenienti dal rifacimento dei manti stradali. Tutti questi materiali erano stati sottratti al regolare circuito di smaltimento e abbandonati direttamente sul terreno, esposti agli agenti atmosferici. Il quantitativo complessivo dei rifiuti rinvenuti ammonta a circa 400 tonnellate, un dato che lascia presumere come l’attività illecita andasse avanti da tempo.

Modalità di gestione e sequestro dei mezzi

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro d’iniziativa degli automezzi e dei mezzi d’opera presenti nell’area, utilizzati per il trasporto e l’abbancamento dei rifiuti. Il sito, scelto probabilmente per la sua posizione appartata e la copertura offerta dalla vegetazione, era stato individuato come luogo idoneo per lo svolgimento dell’attività illecita di abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti. Gli elementi raccolti sul posto hanno permesso di documentare la continuità delle operazioni di scarico e deposito dei materiali, sia di origine urbana che industriale.

Indagini in corso e provvedimenti giudiziari

Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili dell’abbandono illecito e della gestione della discarica abusiva. Il provvedimento di sequestro d’iniziativa adottato dai Carabinieri sarà sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica di Nola per la successiva convalida.

Carabinieri