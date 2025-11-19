Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Mazara del Vallo, dove un uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione sono stati rinvenuti droga e materiale per il confezionamento. L’operazione, avvenuta nella mattinata di sabato 15 novembre, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala e ha permesso di infliggere un nuovo colpo al traffico di stupefacenti nella zona.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dal personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. Gli agenti della sezione investigativa hanno agito dopo un’attenta attività di monitoraggio, che aveva fatto emergere il sospetto che in un’abitazione della città fosse custodita sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

La perquisizione e il sequestro della droga

La perquisizione, effettuata nell’appartamento del sospettato, ha dato esito positivo. In cucina e in soggiorno sono stati trovati una quantità considerevole di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre a marijuana e a diverso materiale utilizzato per la pesatura, la suddivisione e il confezionamento della droga. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Le indagini e il ruolo della Procura

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono tuttora in corso per chiarire la provenienza e la destinazione della cocaina sequestrata, che si ritiene fosse destinata ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio di Mazara del Vallo. L’ipotesi degli investigatori è che la droga fosse destinata al mercato locale, dove avrebbe potuto fruttare un guadagno di circa 45.000 euro, considerando che la cocaina viene solitamente venduta a 100 euro al grammo.

