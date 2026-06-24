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Una vasta operazione condotta dai Carabinieri Forestali ha colpito una società attiva nel recupero di rifiuti in provincia di Brescia, dove è scattato il sequestro preventivo di beni e rapporti finanziari per circa 12 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, è stato eseguito con il supporto di reparti territoriali dell’Arma, unità cinofile della Guardia di Finanza e la collaborazione dei colleghi di Roma e Cagliari. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia bresciana e riguarda i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e gestione di discarica abusiva.

Il sequestro: beni, immobili e flotta di mezzi sotto vincolo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è frutto di un lavoro investigativo complesso portato avanti dai Nuclei Forestali di Iseo, Breno ed Edolo, sotto la regia della D.D.A. di Brescia. L’azione ha visto coinvolti anche i militari di Roma e Cagliari, oltre alle unità cinofile della Guardia di Finanza, a testimonianza della portata nazionale dell’operazione.

Il provvedimento di sequestro preventivo ha colpito l’intero complesso aziendale della società bresciana, attiva nel settore del recupero di rifiuti. Sono stati posti sotto sequestro una flotta di autoarticolati utilizzati abusivamente per i trasporti, nonché rapporti finanziari e beni immobiliari situati nelle province di Brescia, Verona, Mantova, Lodi e Nuoro. In totale, il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 12 milioni di euro.

Il traffico illecito di rifiuti tessili: numeri e modalità

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente oltre 26 mila tonnellate di scarti tessili, equivalenti al peso di più di 50 milioni di capi d’abbigliamento. Questi rifiuti, provenienti in gran parte dalla Toscana, venivano abbandonati in numerosi capannoni industriali sparsi nel Nord Italia. In particolare, sarebbero stati riempiti 15 capannoni dislocati in 9 province tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

L’organizzazione, secondo le accuse, avrebbe adottato una serie di stratagemmi per eludere i controlli e massimizzare i profitti. Dopo aver ritirato i rifiuti tessili a prezzi concorrenziali, avrebbe omesso le operazioni di cernita e igienizzazione, riclassificando gli scarti come materia prima recuperata (End of Waste). Successivamente, i rifiuti venivano stoccati nei capannoni, la cui ricerca e affitto era affidata a società di comodo intestate a prestanome indigenti. Una volta saturati gli spazi, l’organizzazione interrompeva il pagamento dei canoni di locazione, trasformando gli immobili in vere e proprie discariche abusive.

In alternativa all’abbandono sul territorio nazionale, parte dei rifiuti sarebbe stata esportata illecitamente in Turchia. L’ordinanza del G.I.P. sottolinea come, grazie al coordinamento con l’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), sia stato documentato l’invio di circa 2 mila tonnellate di scarti tessili, sempre sotto la falsa etichetta di “End of Waste”, verso un sito nella città turca di Denizli.

Le persone indagate e le contestazioni

Nel procedimento risultano indagate 20 persone a vario titolo per traffico illecito di rifiuti e gestione di discarica abusiva. Particolarmente significativa è la contestazione della responsabilità amministrativa, ai sensi del D.lgs. 231/2001, alla stessa società bresciana di recupero rifiuti. Tale misura mira a neutralizzare il presunto vantaggio economico ottenuto attraverso i reati contestati, a danno dell’ambiente e della leale concorrenza.

Le province coinvolte e la portata dell’operazione

L’operazione ha interessato numerose province del Nord Italia: oltre a Brescia, sono coinvolte Verona, Mantova, Lodi e Nuoro. I capannoni utilizzati per lo stoccaggio illecito dei rifiuti erano distribuiti in 9 province tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, a dimostrazione della ramificazione dell’attività illecita.